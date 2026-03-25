'El País', escandalizado por que se enseñe la historia de ETA a los jóvenes de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa destinada a acercar la memoria reciente a los estudiantes universitarios. Bajo el lema "ETA no es pasado, es presente", el Ejecutivo autonómico ha inaugurado un ciclo de conferencias en distintos centros formativos. Esta medida, sin embargo, ha suscitado recelos en algunos sectores mediáticos, tal y como refleja la cobertura realizada por el diario El País, que no ha dudado en calificar de polémico este esfuerzo por recordar los crímenes de la banda terrorista.

El objetivo principal de estas charlas es suplir las carencias del sistema educativo actual en relación con la historia reciente nacional y también la narrativa que se ha impuesto desde los ámbitos políticos y mediáticos de la izquierda. Desde la Administración madrileña consideran alarmante que una gran parte de las nuevas generaciones desconozca por completo episodios que marcaron trágicamente a la sociedad, así como los nombres de las personas que fueron asesinadas por defender la libertad o por el mero hecho de ser españoles. Por ello, la intención fundamental es concienciar a los universitarios sobre el impacto real que tuvo el totalitarismo de ETA durante décadas.

A pesar de la aparente necesidad de esta labor pedagógica, la cabecera del Grupo Prisa ha mostrado su rechazo, evidenciando una postura beligerante ante el hecho de que se exponga el alcance de los secuestros y atentados de la banda asesina. En su artículo, el diario del Grupo Prisa pone el acento en el supuesto uso ideológico de estas conferencias, cuestionando la pertinencia de llevar este debate a las aulas y residencias de la región.

En medio de esta controversia política, también se han alzado voces desde el propio ámbito de las víctimas que piden cautela. Es el caso de Consuelo Ordóñez, presidenta de la asociación Covite. Ordóñez ha expresado públicamente sus reservas respecto a la forma en la que se está enfocando esta campaña institucional, advirtiendo sobre los riesgos de emplear un tema tan sensible de manera inapropiada.

La máxima representante de Covite ha sido muy contundente al criticar lo que percibe como una evidente politización del proyecto. A su juicio, el relato sobre las décadas de violencia debe abordarse desde un rigor histórico absoluto y con un enfoque puramente didáctico, alejándolo de cualquier estrategia partidista que pueda desvirtuar el verdadero significado del dolor sufrido por cientos de familias. Hacía referencia Ordóñez concretamente a las palabras de una de las participantes en la charla inaugural, María San Gil, que precisamente fue testigo del asesinato de su hermano, Gregorio Ordóñez. San Gil, expresidenta del PP del País Vasco, recalcó ante los universitarios que "ETA no es una historia del pasado, ETA es una historia del presente, y si no lo hacemos bien, será una historia del futuro". Y añadió: "Yo tengo una fe absoluta en PP y Vox en este tema, creo que ambos han entendido muy bien lo que las víctimas piden", unas palabras que provocaron la reacción de la presidenta de Covite.

Las críticas a la iniciativa del Ejecutivo madrileño también han llegado desde la oposición regional: "El Gobierno de Ayuso presenta este ciclo como un acto académico y no político, pero aparecen críticas al Gobierno de España, referencias directas a Bildu, apelaciones al presente político e incluso expresiones explícitas de confianza en PP y Vox. Eso no es neutralidad institucional. Eso es introducir un marco ideológico muy concreto en un espacio educativo", ha señalado el representante de Educación del PSOE en la Asamblea de Madrid, Esteban Álvarez, que considera que el PP de la Comunidad de Madrid está rompiendo la neutralidad institucional en este asunto.

El programa Tu historia, mi memoria se desarrollará entre marzo y octubre. La defensa de quienes sufrieron la barbarie y el rechazo a cualquier forma de imposición violenta son pilares fundamentales para una democracia liberal. En este sentido, resulta imprescindible que los ciudadanos conozcan la verdad de lo ocurrido para consolidar un Estado de derecho firme, absolutamente necesario cuando la Ley de Memoria Democrática —negociada con Bildu— ha impuesto un relato completamente blanqueado de lo que fueron ETA y sus herederos, hoy socios imprescindibles del Gobierno de Pedro Sánchez y beneficiarios de sus políticas.

Así lo denunció Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, otra de las participantes en la charla inaugural, cuando señaló que "parece que este Gobierno está trabajando muchísimo por facilitar la vida de los terroristas mientras nos machacan a las víctimas del terrorismo. Entonces, esto no se entiende". Hacía referencia a la salida de prisión tras acceder al régimen de semilibertad de la etarra Soledad Iparragirre Anboto, condenada a 800 años de prisión y vinculada a 14 asesinatos.