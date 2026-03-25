La filtración de la entrega del sobre de Víctor de Aldama con los cupos de petróleo de 250 millones de dólares de la empresa estatal venezolana PDVSA a la Audiencia Nacional ha puesto en peligro la investigación.

Tal y como adelantó en en exclusiva LD hace más de un año, Aldama recibió un sobre con los cupos para financiar la Internacional Socialista y al PSOE de Pedro Sánchez tras la visita de la entonces n.º 2 de Nicolás Maduro en Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de 2020. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero presuntamente habría canalizado los fondos procedentes de Venezuela con cuentas bancarias en Rusia a través de testaferros. El empresario entregó el sobre hace dos semanas al titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga en secreto la presunta financiación ilegal del PSOE. Aldama acudió a la cita judicial acompañado de su abogado José Antonio Choclán y declaró durante cerca de dos horas ante el juez y el fiscal anticorrupción Luis Pastor. En su comparecencia hizo referencia directa al contenido del sobre y los vínculos del mismo.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la filtración a los medios de comunicación de la entrega del sobre de PDVSA ha puesto en riesgo la investigación y al propio Víctor de Aldama. El empresario había pactado que no se conociera la entrega del sobre hasta que finalizara la investigación por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)".

"Las sospechas en torno al posible filtrador se centran en el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo socialista es el principal interesado en frustrar la investigación de la UCO sobre la presunta financiación ilegal del partido. El día que se conoció la entrega, ni desde el Gobierno, ni desde el PSOE se hizo declaración pública alguna", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD señalan que "los investigadores se quedaron muy impresionados con el testimonio de Víctor de Aldama. Se espera que la investigación sea larga y muy compleja, ya que afecta a terceros países como Venezuela. Estas diligencias continúan sujetas al secreto de sumario, precisamente para proteger la instrucción y evitar la posible destrucción de pruebas".

Recordamos que hubo un intento previo de Aldama de entregar el sobre al juez Moreno. Sin embargo, la información de la citación judicial del empresario para la primera semana de marzo trascendió a los medios de comunicación y la entrega se pospuso por evidentes motivos de seguridad.

LD ya publicó en noviembre de 2024 que Víctor de Aldama disponía de información sensible que apuntaba a la presunta financiación ilegal de la organización de la Internacional Socialista que hizo presidente de la misma a Pedro Sánchez en noviembre de 2022 con la colaboración de José Luis Rodríguez Zapatero y con fondos procedentes del régimen venezolano de Nicolás Maduro. En el contexto de la negociación de los fondos para la Internacional Socialista con Maduro, se produjo la polémica visita de su n.º 2, Delcy Rodríguez, a España en enero de 2020.

El sobre de PDVSA.

La seguridad de Aldama

Mientras tanto, al empresario Víctor de Aldama no se le ha hecho un ofrecimiento de seguridad desde el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, a pesar de las preocupantes amenazas de muerte que ha recibido en los últimos meses, que se han incrementado tras conocerse la entrega del sobre en la Audiencia Nacional. Algunas procedentes incluso de Venezuela.

"Aldama se encuentra en una situación muy complicada, ya que no se fía del Ministerio del Interior que le podría proporcionar la seguridad, ya que sus declaraciones acorralan al Gobierno de Pedro Sánchez. Tampoco puede procurarse una escolta privada, ya que sus cuentas bancarias siguen bloqueadas", subrayan.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com