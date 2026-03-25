La juez de Adamuz exige explicaciones a Adif por la sustitución de 36 metros de vía en la zona del accidente

La juez que lleva el caso del accidente mortal de Adamuz ha requerido a Adif que en un plazo de cinco días "aclare y complemente los hechos y motivos técnicos por los que se procedió a la sustitución del carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2", en el lugar del suceso que se cobró la vida de 46 personas el 18 de enero de este año.

Fuentes jurídicas señalan a Libertad Digital que la juez se ha dirigido en estos términos a Adif. De igual manera, también especifican que se pide que se identifique a la empresa que suministró el carril defectuoso y al responsable de la empresa suministradora que informó del defecto. Además también ha pedido identificar a la persona que aconsejó a Adif la sustitución preventiva y a los trabajadores y técnicos de la compañía junto a su director técnico que "trataron la incidencia y trabajador y/o responsable de Adif que autorizó el cambio de carril".

De igual manera, las mismas fuentes señalan que se ha dirigido a la Guardia Civil de Córdoba para que "proceda a la práctica de diligencias de investigación para el esclarecimiento de la sustitución de carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317'264 de la vía 2 y si el supuesto defecto pudo hacerse extensivo a otros cupones de la vía 1 y vía 2 incluidos en los puntos kilométricos que van desde el 321'098 al 315'974".

Por otro lado, la juez también ha pedido a Adif que certifique que el nuevo carril instalado cuenta con "certificado de calidad y demás constancia documental necesaria para asegurar su trazabilidad" y ha pedido que aclare qué motivó "la sustitución de 42 metros de carril de la vía 2 entre los puntos kilométricos 317'300 y 317' 342".

La alerta de la juez

EL pasado viernes trascendió que la juez había alertado de que Adif retiró más de 42 metros de vía de Adamuz sobre los que no había informado a la Justicia. Adif retiró 36 metros de vía habiendo informado previamente a los Juzgados de Montoro sin embargo, tal y como se publicó en Libertad Digital.

Después de la inspección ocular realizada el 17 de marzo sobre el lugar donde se produjo el accidente se encontraron los 36 metros de carril retirado correspondiente con las tareas de mantenimiento que Adif iba a realizar sobre las vías.

La magistrada acordó "la retirada, precinto y traslado a la base de Hornachuelos de los 36 metros de vía, más 42 metros de vía, también retirada, y de la que no se informaba en el correo de fecha 2 de marzo de 2026, ello sin perjuicio del requerimiento efectuado por providencia de fecha 12 de marzo de 2026 dictada en la presente pieza separada".