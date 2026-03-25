La madre de Noelia, rota de dolor ante su inminente eutanasia: "No estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado"

Yolanda Ramos, la madre de la barcelonesa de 25 años que recibirá la eutanasia mañana, ha tirado la toalla. Pero no como gesto de rendición, sino como acto de amor. Igual que en su momento la mujer preparó la bolsa del hospital con las cosas que necesitaría cuando naciera su hija Noelia, ahora ha dejado lista la que llevará cuando la joven acuda para quitarse la vida.

"No estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado", ha explicado en una emotiva entrevista que ha concedido –junto a su hija– al programa Y ahora Sonsoles de Antena 3. La mujer, que ha reconocido que siempre tuvo la esperanza de que Noelia se arrepintiese "en el último momento", tiene claro que quiere estar con su hija hasta final. Si ella lo permite, hasta que expire su último aliento.

El camino no ha sido fácil para ningún miembro de la familia. Pero Yolanda ha llegado al convencimiento de que ya no pueden hacer más. Su hija "no quiere vivir". Lo ha dejado claro en cada uno de los pasos que han dado hasta llegar aquí. Una larga batalla judicial que ha sido tan dolorosa como infructuosa. Lo han intentado todo para que Noelia cambiase de opinión o los tribunales paralizasen el proceso.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha puesto fin a esa lucha que Noelia se ha visto obligada a librar ante el rechazo de su familia a que se quitase la vida. En primer lugar, sus padres agotaron todas las vías legales posibles en España. Y finalmente acudieron a Estrasburgo, que ha rechazado la petición que realizaron para que suspendiese la eutanasia.

"Quiero irme en paz"

Noelia Castillo solicitó asistencia médica para morir hace alrededor de veinte meses, después de quedarse parapléjica al arrojarse voluntariamente de un quinto piso. Si algo ha dejado claro la joven es que hace tiempo que no quería vivir. "Quiero irme en paz y dejar de sufrir", ha argumentado durante la entrevista para el programa de Sonsoles Ónega.

La barcelonesa, que habría sido víctima de una agresión sexual múltiple antes de su intento de suicidio, ha asegurado que en ningún momento del proceso ha dudado de su decisión. "Lo tenía muy claro desde el principio". Eso no quita que entiende que sus padres se opongan a su muerte. Es consciente de que ella es "otro pilar de la familia" y "ellos se quedarán aquí con todo el dolor" tras su marcha.