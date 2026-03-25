La presión de Forestalia para conseguir tierras: "Nos llamaban hasta 8 veces al día y decían que nos iban a expropiar"

Forestalia no solo ha presionado durante años a cargos de la administración para que aprobasen sus proyectos ilícitos, sino que la empresa de energías renovables también ha ejercido "mucha presión" contra aquellos propietarios que no querían ceder sus tierras para la construcción de sus parques eólicos o fotovoltaicos.

El presidente de Forestalia, Fernando Samper, fue detenido junto al alto cargo del Ministerio de Teresa Ribera, Eugenio Domínguez, por un supuesto sistema de mordidas pagadas a cargos públicos a cambio de declaraciones de impacto medioambiental positivas que le permitiesen realizar sus proyectos. Para ello, la empresa de Samper sobornaba, según los investigadores, tanto a Domínguez como a cargos autonómicos del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).

Pero esta, según han explicado fuentes de la zona en la que actúa Forestalia a Libertad Digital, no es la única práctica inmoral que realiza la compañía, que se dedica a mentir y a presionar a aquellos propietarios que se niegan a ser partícipes de las prácticas de la compañía.

En concreto, mientras que otras empresas de energías renovables piden alquilar los terrenos sobre los que construirá un parque eólico o solar por un período de tiempo de entre 25 y 50 años; Forestalia pide un contrato de continuidad de 75 años. Todo ello, teniendo en cuenta que, si posteriormente se declara como ilegal el parque energético, los propietarios podrían tener consecuencias, ya que siguen siendo los responsables civiles subsidiarios de lo que ocurre en su tierra. "El Gobierno no asegura que no vayamos a tener responsabilidades", recalca un vecino a Libertad Digital.

"No es una extorsión, pero sí que meten muchísima presión", comenta este aragonés del municipio turolense de Andorra que no quiso firmar el contrato para que se llevase a cabo un proyecto de Forestalia en sus terrenos. Así, ha explicado a este diario que le llamaban "seis u ocho veces al día" para que meditase aceptar una cuantiosa oferta de dinero a cambio de aliarse estratégicamente con la compañía.

El vecino ha reconocido en declaraciones a LD que desde la empresa de energías renovables le mintieron en varias ocasiones asegurándole que todos los vecinos de alrededor habían firmado y que el único que no lo había hecho era él. Algo que, como comprobó posteriormente, era una falacia para que aceptase el trato: a todos los propietarios de las tierras adyacentes les habían dicho que los otros habían aceptado mientras que algunos de ellos se negaron a ceder sus tierras a la compañía energética.

Lambán y Samper, en persona

Además, con este pretexto, desde la compañía les aseguraban que tenían la potestad de presionar al Gobierno de Aragón liderado entonces por el socialista Javier Lambán para que se le expropiasen los terrenos en favor de la viabilidad energética de la comunidad autónoma: "Te dicen ‘si no firmas, te las pueden expropiar y te van a pagar menos dinero en el justiprecio’".

De hecho, también resalta cómo el exalcalde de su localidad, Antonio Amador, y otros cargos del PSOE también han intentado convencerles a él y a otros propietarios de que firmasen. "En conjunto es mucha presión", subraya. "Le ponían alfombra roja a Forestalia", asevera antes de recordar cómo el propio Lambán asistió a Andorra junto a su asesor Antonio Arrufat a explicar las bondades de las energías renovables a agricultores, ganaderos y vecinos.

A tales niveles llega la presión que ejerce la compañía que el propio presidente de Forestalia, Fernando Samper, se presentó en la propiedad de este vecino para intentar convencerle de que firmara. "Vino sin avisar y me intentó convencer de forma cordial y correcta", recuerda el propietario.

No es el único propietario que ha recibido la visita de Samper. Recientemente, este diario ha conocido otro caso en una zona cercana al caso explicado en la que Samper estuvo acompañado de varias personas "esperando al dueño en la puerta durante toda la tarde" para convencerlo. Este diario ha tenido conocimiento de dos casos similares más en otras zonas de Aragón, aunque en estos no se ha implicado directamente a Samper.

Ahora, esas presiones se han intensificado, según otras fuentes de la zona, porque los inversores quieren llevar a cabo los parques "rápido y corriendo" antes de que la Justicia paralice las obras. Así, conscientes de que el caso puede eternizarse en la Audiencia Nacional si el Juzgado de Instrucción e Instancia Número 1 de Teruel se inhibe, se aseguran varios años de ganancias.