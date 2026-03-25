La pulsera roja de Sánchez: el llamativo amuleto del presidente

Desde marzo del año pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, luce de manera habitual un accesorio que, pese a su discreción, ha terminado por convertirse en un rasgo reconocible de su imagen pública: una pulsera de hilo rojo en la muñeca derecha. Lo que en un primer momento podía pasar desapercibido ha ido ganando protagonismo con el paso de los meses, hasta despertar curiosidad y todo tipo de interpretaciones sobre su significado.

No se trata de un simple complemento estético. La pulsera que lleva el presidente se asemeja claramente al conocido hilo rojo tibetano de la suerte, un amuleto vinculado a distintas tradiciones espirituales que, según estas creencias, "protege de las malas energías y atrae bendiciones". Este tipo de objetos se asocian habitualmente con la protección frente al mal de ojo, la envidia o las influencias negativas del entorno, lo que introduce un componente simbólico que va más allá de lo puramente ornamental.

Un gesto con interpretación simbólica

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es su colocación en la muñeca derecha. Dentro de estas interpretaciones esotéricas, este aspecto no es menor. La mano izquierda se considera la receptora de energías, mientras que la derecha se vincula con la acción y la proyección hacia el exterior. Por eso, "llevar una pulsera roja en la mano derecha significa que se busca proyectar energía y protección hacia afuera", lo que añade una lectura más activa al gesto, como si no se tratara solo de protegerse, sino también de influir en el entorno.

Existen diversas variantes de este tipo de amuletos, aunque el que luce Sánchez encaja más con la tradición tibetana que con otras versiones más populares, como la pulsera de siete nudos. Sus raíces se encuentran en prácticas espirituales del budismo tibetano y también en corrientes como la Cábala, donde el hilo rojo se considera un símbolo de protección y equilibrio. Además, la tradición sostiene que debe ser colocado por una persona de confianza, lo que refuerza su dimensión emocional y personal.

El peso del color en clave política

A todo ello se suma una lectura política difícil de ignorar. El rojo no es un color cualquiera en la trayectoria del presidente ni en la historia del PSOE. Es el color del socialismo, de su iconografía y de su identidad. Por eso, la pulsera puede interpretarse también como un guiño simbólico, un elemento que conecta con el imaginario del partido y que refuerza, aunque sea de forma sutil, su posicionamiento ideológico.

Desde que comenzó a llevarla, la pulsera ha estado presente en actos institucionales, comparecencias y apariciones públicas, consolidándose como un elemento más dentro de su puesta en escena. Un detalle aparentemente menor que, sin embargo, ha terminado generando un debate sobre su significado y sobre el peso de lo simbólico en la construcción de la imagen política.