Lo que le faltaba a la izquierda: fraude en una fundación gitana y acusaciones de racismo contra Irene Montero

Dos informaciones publicadas este miércoles por ABC y El Confidencial sacuden este miércoles al Gobierno y a sus antaño socios de Podemos.

Por un lado, un presunto fraude en una fundación pública vinculada a la cultura gitana, por otro, una denuncia por discriminación racial que afecta al equipo del antiguo Ministerio de Igualdad, cuando estaba dirigido por Irene Montero.

Un presunto fraude en una fundación pública gitana

Según informa el diario ABC, el Ministerio de Cultura habría tenido conocimiento de irregularidades graves en la Fundación Instituto de Cultura Gitana —entidad pública creada en 2007— sin trasladar el caso a la Fiscalía pese a recomendaciones internas.

El diario señala que varios informes detectaron un sistema continuado de cobro de dietas presuntamente irregulares por desplazamientos inexistentes o difícilmente justificables. Estas prácticas se remontarían al menos a 2009 y afectarían a responsables de la entidad, entre ellos su exdirector, Diego Fernández, destituido en 2023.

Las auditorías internas también habrían identificado posibles inconsistencias documentales en la justificación de subvenciones públicas, así como gastos asociados a actividades que no llegaron a celebrarse. Pese a ello, el caso no fue inicialmente remitido al Ministerio Fiscal. Finalmente, tal y como informa ABC, fue la Autoridad de Protección del Informante quien trasladó la información a la Fiscalía, que ya ha abierto diligencias.

Desde el departamento que dirige el ministro Ernest Urtasun reconocieron al mismo periódico que detectaron cantidades que "no cuadraban", aunque sostienen que ya han remitido la información requerida por la Fiscalía.

Una denuncia por discriminación en Igualdad

De forma paralela, El Confidencial publica que la Audiencia Nacional ha reabierto una causa contra el Ministerio de Igualdad por hechos ocurridos durante la etapa de Irene Montero al frente del departamento.

La denuncia ha sido presentada por la abogada Adilia de las Mercedes Hernández, quien colaboró en la elaboración de la ley del aborto aprobada en 2023. Según recoge el medio, la letrada sostiene que su trabajo fue "invisibilizado" y que se eliminó su participación en el proyecto por ser de Guatemala, con el objetivo de evitar críticas políticas.

La demanda, admitida a trámite, también incluye acusaciones de impago por parte del ministerio y de apropiación de su trabajo. La abogada asegura que redactó buena parte del articulado de la norma y denuncia haber sufrido un trato discriminatorio por razón de origen. La denunciante sostiene que pese a asumir una carga de trabajo muy superior a la inicialmente pactada —llegando a redactar buena parte del articulado de la ley del aborto—, nunca recibió una compensación acorde a esa labor.

La letrada asegura que solo percibió 4.123,97 euros netos por ese encargo inicial, mientras que el grueso del trabajo quedó sin abonar en los términos que considera adecuados. Posteriormente, recibió 14.800 euros por otro encargo distinto —un documento de argumentación jurídica—, aunque defiende que ese pago no cubría la redacción de la ley.

Entre los elementos aportados, según El Confidencial, figuran mensajes internos en los que se le habría indicado que no podía figurar como autora del borrador, aludiendo a su condición de extranjera.

"No, Mercedes, nosotras no podemos decir que tú hiciste el borrador y tú tampoco lo vas a poder decir. Eso nos acarrearía múltiples problemas, incluyendo que eres extranjera, lo cual usará la derecha para atacarnos", le dijo la asesora jurídica del gabinete de Ángela Rodríguez ‘Pam’. Sin embargo, la afectada cuenta con nacionalidad española desde hace años.

La propia demandante responsabiliza de forma directa a Montero, aunque reconoce que no trató directamente con ella.

El caso, en manos de la Justicia

La Audiencia Nacional ha solicitado al actual Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, que responda a la demanda. Desde el departamento han evadido su responsabilidad, asegurando que los hechos corresponden a una etapa anterior, aunque aseguran estar colaborando con la Justicia.

Mientras tanto, el caso del Instituto de Cultura Gitana sigue también en fase de investigación por parte de la Fiscalía.