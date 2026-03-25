Luz verde a la eutanasia de Noelia, de 25 años, pese a la oposición de su familia

Noelia Castillo lo ha conseguido. La barcelonesa, de 25 años, recibirá la eutanasia este jueves 26 de marzo, tras luchar durante cerca de dos años para conseguir el aval judicial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dado luz verde a que la joven reciba ayuda médica para morir pese a la oposición de sus padres, que han puesto todas las trabas posibles para que no se llevara a cabo.

Ninguno de ellos está de acuerdo con la decisión de su hija de quitarse la vida y han agotado todas las vías judiciales para intentar paralizar el proceso. El TEDH era su última baza. El desenlace ya es inevitable. "No estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado", ha aseverado su madre –Yolanda Ramos– en declaraciones al programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, al que la joven ha concedido su última entrevista.

La mujer, que quiere acompañar a Noelia hasta su último aliento, siempre tuvo la esperanza de que "en el último momento" se arrepintiese. Pero no ha sido así y ha terminado por aceptar la voluntad de su hija. Ya tiene preparada su bolsa, como hizo antes de su nacimiento. "Si ella no quiere vivir, yo ya no puedo más", ha apuntado Yolanda, que lo ha intentado todo para que Noelia cambiase de opinión y recuperase la ilusión por vivir.

Tras años de dolor

"A lo mejor es que nació en la familia equivocada", ha llegado a decir la madre de Noelia. La joven, que durante la entrevista hace referencia a que tuvo una infancia feliz pero ha sufrido mucho en los últimos años, fue víctima de una agresión sexual y se quedó parapléjica al arrojarse desde un quinto piso para quitarse la vida.

Fue entonces cuando solicitó asistencia médica para morir. "Quiero irme en paz y dejar de sufrir", ha argumentado. En ningún momento del proceso ha dudado de su decisión, según ha explicado. "Lo tenía muy claro desde el principio". No obstante, la joven entiende que sus padres se opongan a su muerte.

Noelia es consciente de que ella es "otro pilar de la familia", que el jueves se irá y "ellos se quedarán aquí con todo el dolor". Pero piensa que "la felicidad de un padre, una madre o una hermana no tiene que estar por encima de la felicidad, la tristeza o la vida de una hija".

La batalla judicial

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha puesto fin a la batalla judicial que Noelia se ha visto obligada a librar ante el rechazo de su familia a la eutanasia, que agotó todas las vías legales posibles en España para evitar que su hija recibiera asistencia médica para cumplir su deseo de acabar con su vida.

En primer lugar, su padre recurrió la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña de 18 de julio de 2024 que autorizaba dicha eutanasia y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Barcelona acordó suspenderla cautelarmente.

Durante la vista posterior, la joven reiteró su voluntad de solicitar ayuda para morir y denunció que su familia está intentando coaccionarla para que desistiera. La juez entendió que el padre de Noelia, que era mayor de edad, no podía actuar en su nombre, y dio luz verde a su eutanasia.

Pero la Asociación Abogados Cristianos recurrió la decisión judicial y el caso pasó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) –que avaló la sentencia–, al Supremo y finalmente al Constitucional, que inadmitió el último recurso del padre –representado por la mencionada organización– para suspender el proceso.