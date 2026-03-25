Peligra el acto de Rufián y Montero: la Universidad Autónoma de Barcelona se niega a acoger el mitin

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) que durante el proceso separatista tuvo un protagonismo esencial a favor de las tesis golpistas parece haber reconducido su deriva radical y no será el escenario del acto que Gabriel Rufián, Irene Montero y Xavier Domènech han convocado para el próximo 9 de abril. Los responsables de la UAB se escudan en que sus normas generales no prevén la celebración de eventos que no sean estrictamente académicos, según ha avanzado el diario nacionalista Ara (Ahora). La intención de Rufián, Irene Montero y el moderador del evento, Xavier Domènech, era aprovechar la condición de profesor de Historia en ese campus de este último para ahorrarse los gastos de alquiler de un espacio. Ante la negativa de la UAB, todavía está por determinar el lugar donde se llevará a cabo la actuación de Rufián y de Montero.

La UAB y el resto de las universidades catalanas están copadas por rectorados y decanatos que se han plegado durante la última década a las tesis separatistas. Los sindicatos independentistas de estudiantes se han hecho los amos de los campus y sólo se han encontrado con la resistencia de la entidad constitucionalista juvenil "S'ha Acabat", cuyos miembros han plantado cara por sistema a la dictadura independentista en las facultades.

Incidentes con Vito Quiles

El pasado mes de octubre, Vito Quiles trató de dar una charla en la UAB pero tampoco se pudo llevar a cabo. Además de la oposición de las autoridades académicas, grupos de alborotadores separatistas trataron de agredir a Quiles, a sus acompañantes y a quienes pretendían asistir al acto convocado al calor del asesinato en los Estados Unidos del propagandista conservador Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah.

La intención de Rufián y de Irene Montero es presentar la idea de una plataforma unitaria de las izquierdas, una especie de Frente Popular cuyas listas se decidirían provincia a provincia y en función de las expectativas electorales de cada formación. La presentación en Barcelona sería el segundo acto de esas características tras el protagonizado en la sala Galileo de Madrid por Rufián y el diputado de Más Madrid Emilio Delgado.

La propuesta sólo conviene a Podemos, que viene de obtener unos resultados catastróficos en las elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Los dirigentes de Sumar no se muestran precisamente entusiasmados con la coalición que plantea Rufián, en cuyo partido tampoco apuestan por una idea que tiene más recorrido mediático que práctico.