Santiago Segura estalla contra el "fraude" de la Ley Trans de Irene Montero: "Es muy agresiva"

Después de ver cómo Torrente Presidente ha arrasado en los cines españoles, el director de la película, Santiago Segura, ha estado en el podcast La Script para pronunciarse sobre la nueva película y opinar sobre ciertos temas, algunos polémicos como la Ley Trans. Segura ha criticado duramente la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. A su juicio, es "muy agresiva" y "un fraude de ley".

Segura ha defendido que en España las trans "no han tenido nunca ningún problema". Y ha puesto como ejemplo a la actriz y modelo Bibiana Fernández: "A mí me parece una mujer. Es una mujer, se lo ha ganado, o sea, tiene disforia de género, se hormona, tiene su carné de identidad. Yo me casaría con ella", ha reconocido.

El problema, según Segura, es que la Ley Trans que se aprobó en 2023 permitió la autodeterminación de género desde los 16 años. Una norma a su juicio "muy agresiva". "Cuando hablo con amigos sobre esto me dicen: 'No, tío, pero no me seas facha, no digas tú eso", ha lamentado el protagonista de Torrente Presidente. "Que vaya un señor con barba a comisaría y diga: 'Yo es que me siento mujer'. Y le voy a dar un carné. Es que eso es el fraude de ley", ha insistido.

Este es justo el tipo de comentarios de ridiculizacion y odio que abonan el terreno para que luego diez tios le den una paliza a una mujer trans que le deja secuelas de por vida, o se asesine a un chico al grito de maricón. Esto no es libertad de expresión, es odio. https://t.co/MUbDkRym77 — Irene Montero (@IreneMontero) March 24, 2026

En este sentido de opinar, el director ha recordado que no suele pronunciarse sobre temas polémicos de política, pero ha matizado que "he hecho una película tan, tan bestia y tan política que te tengo que decir que en muchos sentidos eso fue como Los Domingos", en referencia a la premiada cinta de Alauda Ruiz de Azúa, que ha generado un fuerte debate sobre la religión.

Montero a Segura: "Solo dices cuñadeces y mentiras"

En una respuesta al vídeo donde Segura carga contra la ley que impulsó la exministra y aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez, Irene Montero ha denunciado que "este es justo el tipo de comentarios de ridiculización y odio que abonan el terreno para que luego diez tíos le den una paliza a una mujer trans que le deja secuelas de por vida, o se asesine a un chico al grito de maricón. Esto no es libertad de expresión, es odio". Además, la eurodiputada de Podemos ha criticado que Santiago Segura solo diga "cuñadeces y mentiras".

Libertad Digital ya informó hace un escaso mes de que hay más de cien casos en los que los hombres, algunos maltratadores y proxenetas se han aprovechado de la norma de Irene Montero, que les ha permitido sortear y pervertir la Ley contra la violencia contra la mujer o la Ley de Igualdad.