Varapalo judicial a una mujer que exigía a su exmarido una pensión para los perros

¿Hay que pasar una pensión por una mascota tras un divorcio? No hay una respuesta única en España. Mientras algunos tribunales sí obligan a pagar por el cuidado de un perro, una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Granada marca el límite: no siempre.

El caso surge a raíz del divorcio de una pareja en Motril. La mujer solicitó quedarse con los seis perros de la pareja y, además, que su exmarido contribuyera económicamente a su mantenimiento. Alegaba que los animales eran suyos y que él tenía capacidad económica suficiente para asumir parte de los gastos.

Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia después no lo han visto así.

Ni custodia ni pensión

La sentencia deja claro que no siempre es necesario que un juez decida sobre los animales en un divorcio. En este caso, el exmarido no reclamaba quedarse con los perros ni compartir su cuidado. Y ese detalle es clave.

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Cuando solo una de las partes quiere hacerse cargo de los animales y la otra no muestra interés, el tribunal entiende que no hay conflicto que resolver. Es decir, no hay una custodia que repartir como ocurre con los hijos.

Y con respecto a la petición económica, la Audiencia subraya que si uno de los cónyuges no tiene relación con los animales ni participa en su cuidado, no se le puede imponer ningún tipo de gasto. Y en esta ocasión, el tribunal subraya que no se acreditó correctamente la titularidad de los perros ni sus necesidades concretas, lo que refuerza la decisión de no imponer ni pensión, ni reparto económico.

Pero no siempre es así

Este fallo contrasta con otras resoluciones recientes en España que sí han ido mucho más lejos a la hora de regular qué ocurre con las mascotas tras una ruptura.

El ejemplo más llamativo es el de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que avaló una sentencia que obligaba a un exmarido a pagar 40 euros al mes por el perro, además de asumir parte de los gastos veterinarios y extraordinarios.

En ese caso, el tribunal sí entendió que existía una responsabilidad compartida sobre el animal. No se trataba simplemente de una mascota que uno de los dos decidía conservar tras el divorcio, sino de un perro que había formado parte de la vida familiar durante la convivencia.