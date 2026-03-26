Begoña Gómez recurre el jurado popular y acusa a Peinado de usar "falacias" por investigarla por ser mujer de Sánchez

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un escrito en el que recurre la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviarla a jurado popular, y en el que le acusa de usar argumentos "falaces" para investigarla solo por ser la mujer de Pedro Sánchez.

Peinado dictó un auto la pasada semana en el que obedecía a la Audiencia Provincial de Madrid, que le pidió que explicara los argumentos por los cuales entiende que Begoña Gómez debe ir a jurado popular y que especificase de qué y por qué se investiga a cada uno de los acusados. En este auto enviaba de nuevo a la esposa del presidente del Gobierno a un proceso que acabaría en juicio oral con jurado popular y la citaba el próximo miércoles 1 de abril, Miércoles Santo, para informarle de las novedades del caso.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el escrito de la defensa de Gómez achaca a Peinado usar falacias y "meras conjeturas" para enviarla a juicio oral. Además, en este, acusa al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid de otorgar entidad a unos hechos que no son constitutivos de delito por el mero hecho de ser la esposa del líder socialista. Es decir, insinúa que la investigación de Peinado podría ser prospectiva.

Para la defensa de Gómez, liderada por el exministro Antonio Camacho, la "conclusión" que se saca del auto dictado por Peinado la pasada semana es que a Begoña Gómez se la investiga por ser la mujer de Pedro Sánchez. Por ello, impugnan un auto "sin rigor" y solicitan la nulidad del mismo para que la instrucción vuelva al punto anterior a la emisión del auto.

En este sentido, la defensa de Begoña Gómez expresa su temor de que, al tratarse de un caso altamente mediático, un jurado popular pueda establecer un "juicio paralelo" y que este se encuentre influido por las noticias que se han publicado a este respecto.

La Audiencia Provincial ya reprendió a Peinado por, a su juicio, precipitarse en el procedimiento al mandar a Begoña Gómez a la vía del jurado popular. Sin embargo, en ese apercibimiento, le pedía lo que posteriormente ha hecho Peinado: explicar los motivos exactos por los que esta es la vía adecuada. Ahora, la Audiencia Provincial tendrá que volver a pronunciarse, una vez que ya conoce el nuevo auto dictado por Peinado el pasado viernes.