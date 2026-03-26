Críticas a Sánchez por exhibir en su despacho una viñeta de sí mismo como un superhéroe

El pasado miércoles, Pedro Sánchez compartió en sus redes sociales oficiales un vídeo desde su despacho en el que explica con detalle cómo prepara una comparecencia en el Congreso de los Diputados. "¡Hola! Quería enseñarte, porque me pillas ahora tecleando, algo que casi nunca se ve y es cómo se prepara una comparecencia", dice ante la cámara junto a su ordenador portátil. El presidente explica los detalles de su intervención para defender la postura del Gobierno ante la guerra de Irán, aunque sus palabras no son lo que verdaderamente ha llamado la atención.

En su mesa hay una curiosa viñeta que ha llamado la atención en redes sociales, ya que le retrata a él mismo desde los ojos del dibujante granadino Jorge Jiménez, ilustrador de personajes como Batman y otros míticos del universo DC cómics. Jiménez publicó la viñeta en junio de 2023, antes de las elecciones generales que se celebraron el 23 de julio. En ella, aparece Sánchez levantándose del suelo de forma heroica bajo el mensaje: "Sep, así es, lo va a volver a hacer... ;)". Al final, tras ponerse de pie triunfal, muestra la sonrisa pícara del líder socialista animando a acudir a las urnas: "Vota".

Las redes sociales se han llenado de críticas y comentarios sobre la megalomanía de Sánchez, que cada día se observa a sí mismo como un superhéroe. "Totalmente enamorado de sí mismo"; "Es un ególatra completamente alejado de la realidad"; "Este narcisista se tira un 90% de su tiempo de trabajo no pensando en el país que gobierna, sino en sí mismo"; "No se besa porque no llega"; se puede leer en los comentarios.

Aquel 23-J el ganador de las elecciones fue Alberto Núñez Feijóo aunque el resultado fue muy ajustado y sin una mayoría clara en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular fue la fuerza más votada, con alrededor de 136–137 escaños y cerca del 33 % de los votos. Por detrás quedó el PSOE, con unos 121–122 escaños y aproximadamente el 31,7 % del voto. Aunque el PP ganó en votos y escaños, no logró reunir suficientes aliados para la investidura.

En cambio, el PSOE, como segunda fuerza, tuvo más margen para la negociación. Finalmente Pedro Sánchez fue investido presidente en noviembre de 2023 tras alcanzar acuerdos con Sumar y obtener el apoyo de varios partidos separatistas, lo que permitió la formación de un nuevo gobierno.