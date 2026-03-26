Detectan seis nuevos casos de peste porcina africana en Cataluña en la zona de alto riesgo

El Departamento catalán de Agricultura ha detectado en la última semana seis nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en la zona de alto riesgo, en la provincia de Barcelona, lo que eleva a 238 los casos detectados desde el pasado mes de noviembre, según ha explicado el consejero Òscar Ordeig, este jueves en Tárrega (Lérida).

Fuentes del sector sitúan tres nuevos casos positivos en Molins de Rey, uno en San Cugat del Vallés, otro en Rubí y uno en Barcelona.

Según los datos facilitados por Ordeig, en la última semana han capturado 397 jabalíes en el radio de 20 kilómetros desde el lugar en el que encontraron los primeros casos y las capturas se elevan a un total de 2.762.

Sobre el terreno siguen trabajando unos 800 efectivos, según el consejero, que ha detallado que en el plan de erradicación participan, además de agentes rurales y cazadores, tiradores de élite de los Mossos d'Esquadra.

Ordeig ha pedido la colaboración ciudadana para evitar que la enfermedad se extienda y ha avanzado que están investigando algunos casos de manipulación de pasos de fauna y material que utilizan los profesionales, y ha avisado de que se trata de una práctica delictiva.

"Avisamos de que no se puede entorpecer la labor de los profesionales en una zona muy densamente poblada y, por tanto, cuanto más rápido vayamos y dejemos trabajar a los profesionales, más rápido podremos abrir el parque de Collserola y las zonas afectadas", ha remarcado el consejero.