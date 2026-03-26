El fotógrafo de EFE que captó la bronca de Patxi López a Vito Quiles: "Esto es odio con H y sin ella"

El pasado lunes, se produjo un enfrentamiento especialmente grave en el Congreso entre un político y Vito Quiles. Quiles aprovechó la comparecencia del portavoz socialista, Patxi López, para preguntarle por la semilibertad de la terrorista María Soledad Iparraguirre, Anboto. Tras pedirle su opinión sobre una excarcelación "gracias a sus pactos con Bildu", le señaló que López había portado el féretro del concejal socialista asesinado por ETA Isaías Carrasco.

La señal del Congreso se cortó en ese momento pero un fotógrafo de EFE, Javier Lizón, captó con su cámara el momento en que, según Quiles, López perdió los nervios y le espetó: "eres basura. Eso es lo que eres. Basura".

En una entrevista con Iker Jiménez en Horizonte, el propio Lizón relató cómo había sido ese instante que no grabaron las cámaras. "Este momento es un momento terrible", dijo Lizón recordando que lleva 27 años en la agencia EFE. "Esto no es normal, que un político se dirija a un periodista y le insulte. Le dijo exactamente que era basura, yo lo escuché", contó.

Javier Lizón: "Este momento es terrible. Esto no es normal. Le insultó y dijo que era basura. Yo lo escuché. Y esto es odio con H y sin ella" #Horizonte pic.twitter.com/IWNi9dHHxd — Horizonte (@HorizonteCuatro) March 25, 2026

El fotógrafo destacó que "también es terrible" que "nosotros, los periodistas, lo hayamos normalizado" y que "ninguno de nosotros" dijera nada a Patxi López, un político que "no es un diputado raso, es el portavoz de un grupo parlamentario" y que ha tenido "puestos tan importantes como el de ser la tercera autoridad del Estado" como presidente del Congreso.

La foto de Javier Lizón del enfrentamiento de López con Quiles | EFE

"Que haya periodistas buenos y malos… es tan sencillo y tan fácil como darte la vuelta, no contestar. Esto es muy triste que ocurra en nuestra profesión, esto es odio con h y sin ella", dijo en alusión a la última campaña abanderada por el Ejecutivo.