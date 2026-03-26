El presidente de Renfe frenó una investigación por fraude laboral para no molestar a los sindicatos

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, dio orden de archivar una investigación interna a un grupo de maquinistas de Rodalies para no enojar a los sindicatos. Una decena de maquinistas utilizaron el mismo comprobante de asistencia a una consulta médica para ausentarse del trabajo. Tan solo cambiaron el nombre y la fecha, con lo que lograban un día de fiesta que podían empalmar con otros festivos.

El procedimiento consistía en presentar el justificante de que se había acudido a una consulta médica y, aunque el facultativo no les concediera la baja, los maquinistas podían no ir a trabajar por problemas de salud sin necesidad de obtener una baja formal y sin perder el salario. Según ha informado La Vanguardia, los trabajadores utilizaban ese procedimiento para ampliar sus periodos de vacaciones y regresar más tarde a su puesto de trabajo.

Los responsables de Recursos Humanos de Renfe en Cataluña detectaron que en los justificantes siempre aparecía el sello del centro médico en la misma posición. El fraude comenzó a principios del año pasado y corría a cargo de personal recién incorporado a la compañía que hacía uso así de lo que se conoce como "días malosos", hasta un total de cuatro días de permiso retribuido para cuyo disfrute solo se requiere acudir a una consulta médica. Pero solo acudió uno, cuyo justificante fue utilizado de manera recurrente por los demás cambiando nombre y fecha.

Detectado el fraude, el asunto fue elevado al director de Rodalies, Josep Enric García Alemany, cesado tras el comienzo del caos generalizado del servicio después del accidente mortal de Gelida en el que falleció un maquinista en prácticas. García Alemany dio parte del asunto al presidente de Renfe, quien, siempre según la versión del referido diario, decidió "archivar" el expediente para no molestar a los sindicatos en plena negociación sobre el traspaso del servicio de cercanías a la Generalidad.

El asunto se convirtió en un secreto a voces en Renfe en Cataluña, por lo que los supuestos implicados en el fraude dejaron de recurrir a ese método.