El Supremo desestima la última petición de libertad de Ábalos y Koldo antes del juicio

El Tribunal Supremo ha desestimado la última petición de libertad del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García antes del primer juicio de la trama Koldo, que versará sobre las adjudicaciones de venta de mascarillas a dedo a cambio de supuestas mordidas.

El Alto Tribunal ya ha denegado en otras ocasiones la salida de la cárcel de Soto del Real a Ábalos y Koldo después de mandarlos a prisión preventiva. Esta decisión estaba fundamentada en que existía un "riesgo extremo de fuga", que se argumenta en el duro escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción —que pide para ellos 24 y 19,5 años de prisión respectivamente—; sus contactos en el extranjero; y la posibilidad de que estos siguieran manejando dinero en efectivo.

Estos preceptos, según se destaca en un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, siguen vigentes; por lo que no se aprecia que se debiese cambiar el criterio y dejar a los exaltos cargos socialistas en libertad. Todo ello, a pesar de que se encuentran a la espera del juicio por el caso Mascarillas enmarcado en el caso Koldo, que comienza el próximo 7 de abril. Este ha sido el insuficiente argumento que han planteado sus defensas, que pedían la libertad provisional de sus clientes para tener más facilidades para preparar el juicio.

"La proximidad del señalamiento del juicio hace que la argumentación expuesta en orden al riesgo de fuga deba ser ratificada", explica el auto recalcando que, de hecho, si se acerca el juicio se agrava el "extremo riesgo de fuga" por el que se les había enviado a prisión preventiva.

Aun así, el auto refleja que los acusados tendrán el tiempo suficiente para preparar el juicio, aunque deberán hacerlo desde dentro de la cárcel.

"Respecto a la argumentación de ambos escritos, referida a la necesidad de preparar el juicio, esta Sala, en providencia de 10 de marzo pasado, expresó su acuerdo con las alegaciones de los acusados, en orden a la necesidad de espacios y tiempo para la preparación del juicio y la realización de la prueba que va a desarrollarse, testifical, pericial y documental y, como dijimos, los interesados deberán dirigirse al centro penitenciario en el que están internados, para que los mismos, en aplicación del ordenamiento vigente, habiliten espacios y tiempo para facilitar el derecho de defensa", asevera el auto.

De esta forma, tanto el que fuera secretario de Organización del PSOE como su exasesor tendrán que ser desplazados en furgón policial desde la cárcel de Soto del Real hasta el Tribunal Supremo; para después volver hasta allí a hacer noche tras una larga sesión judicial.