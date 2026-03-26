El Supremo rechaza que Chicano y Pardo Piqueras declaren de manera telemática en el juicio de la trama Koldo

El Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, y de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, de declarar por escrito o videoconferencia en el juicio de las mascarillas. El Supremo todavía no se ha pronunciado sobre las peticiones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

El juicio oral de la trama Koldo tiene como imputados al exministro de Transporte José Luis Ábalos, al que fuera su asesor, Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. La Fiscalía Anticorrupción pedía para Ábalos 24 años de prisión, 19,5 años para Koldo y 7 para el empresario vinculado a la trama, Víctor de Aldama, que ha destacado por su papel colaborador de la Justicia.

La decisión se desprende de una providencia dictada por el Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, en la que se señala que "vistas las distintas solicitudes efectuadas por varios testigos, respecto de la fecha y/o forma en que prestar su declaración, no ha lugar a las peticiones de prestar declaración por escrito ni por videoconferencia".

De esta manera el Supremo responde a las peticiones de Chicano y Pardo Piqueras y deja aún sin resolver la decisión sobre si admitirá la declaración por escrito de Víctor Torres y de Armengol.

Por otro lado, el Supremo ha rechazado en un auto la puesta en libertad de Ábalos y Koldo antes del juicio oral. El tribunal acuerda "desestimar la solicitud de puesta en libertad presentada por las representaciones procesales de D. Koldo García Izaguirre y de D. José Luis Ábalos Meco". De esta manera, el exministro de Transporte y su asesor tendrán que trasladarse desde prisión al Supremo durante el juicio.