Junts pide a ERC la cabeza de Rufián para recuperar la unidad separatista

En Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) definen a Gabriel Rufián como un "misil extraviado". Sus maniobras para montar un Frente Popular han sido desautorizadas por el propio Oriol Junqueras y el tono que emplea contra Junts en el Congreso de los Diputados es cuestionado por la dirección del partido republicano. Las últimas andanadas contra Junts de Rufián no han caído bien en ERC.

El diputado republicano cargó en la última sesión plenaria contra Junts por el anuncio de que los de Puigdemont votarán en contra del decreto para prorrogar los alquileres presentado por el Gobierno a instancias de Sumar. Ese posicionamiento le sirvió a Rufián para acusar a Junts de defender los intereses de las empresas inmobiliarias.

Estas fueron las palabras de Rufián:

"Junts miente y hay poco menos de treinta días para decírselo a la gente. Me refiero al decreto de vivienda. El decreto de vivienda, por mucho que diga la derecha catalana en ningún momento habla de expropiación, en ningún momento habla de topes y en ningún momento habla de quitarle delitos a los okupas. Ni una vez. Mienten, como casi siempre mienten y mi obligación aquí es decirlo y del buen periodismo también señalarlo. El decreto de vivienda habla de que un millón y medio de contratos se acaba ya y que tres millones de personas se pueden quedar en la calle. Así que yo les hago una pregunta, señorías de Junts. ¿Ustedes para quién trabajan? ¿Ustedes no tienen a ningún votante, de verdad que no tienen a ningún votante que esté a punto de finalizar su contrato de alquiler y que se vea afectado por tumbar este decreto? ¿Entonces, para quién trabajan? ¿Por qué ese voto tan autolesivo? Yo lo sé. Hago otra pregunta. ¿Alguna de sus señorías de Junts tiene una empresa inmobiliaria? ¿No? ¡Sí! ¡Sí! ¿Para quién trabajan? ¿Para quién? Si tumban este decreto yo les deseo años de ostracismo político y les puedo prometer que mientras yo siga por aquí, lo que me quede, me voy a esforzar mucho para que así sea porque hacen un daño terrible a la gente, a este país y a mi país".

Les viene grande ser patriota. pic.twitter.com/tLS7CfDFed — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) March 25, 2026

La intervención de Rufián ha sulfurado a los diputados de Junts, que reclaman a Oriol Junqueras que prescinda de su "criatura" política. Arguyen que todas las intervenciones de Rufián en el Congreso van en contra del independentismo y a favor de un "españolismo" de izquierdas. Denuncian abiertamente que Rufián ya no trabaja para ERC, que tiene su propia agenda y que ha abandonado la causa del independentismo para abrazar la de la "izquierda no catalana". Hurgan en las heridas que está provocando en ERC que Rufián plantee una coalición de la izquierda "plurinacional" para las próximas elecciones generales. Y saben que no están pinchando en hueso porque el hartazgo en ERC con Rufián es cada vez mayor.

Más propuestas y menos tuits

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha señalado este jueves en la emisora oficial de la Generalidad, "Catalunya Ràdio", que cuesta entender que alguien que dice ser independentista dedique todas sus intervenciones a atacar a otros independentistas. También ha dicho que Rufián sólo hace "tuits" y ha presumido de la ley contra la multirreincidencia que ha presentado su partido este jueves en el Congreso: "Ahora la gente sabrá cuando le roben un móvil no saldrá gratis y eso es porque algunos que no hacemos tuits sino propuestas y mantenemos la posición".

Además, Turull ha recuperado la tesis de la unidad independentista para reclamar que Junts y ERC operen en el Congreso con la "lógica" de los catorce diputados, es decir que los siete de Puigdemont y los siete de Junqueras se coordinen y se muestren más ambiciosos. Eso le ha dado pie para destacar que supuestamente ERC ya no pone como condición para aprobar los presupuestos catalanes la cesión del IRPF tras haber presumido de que había logrado un "concierto económico" para Cataluña.

En paralelo, diputados nacionales y autonómicos de Junts se han lanzado sobre la red social X para pedir tanto a ERC como a los electores catalanes que envíen a Rufián al ostracismo y se desembarazan de un político que siempre ha sido mirado con recelos por gran parte del independentismo por presumir de sus orígenes no catalanes.

Rufián y Montero, en la Pompeu Fabra

Por otra parte, el acto de Rufián con Irene Montero rechazado por la Universidad Autónoma de Barcelona ha sido reprogramado en la Universidad Pompeu Fabra, cuya rectora es la catedrática de Biología Molecular y Bioquímica Laia de Nadal, que sucedió en el cargo al economista Oriol Amat, exdiputado autonómico de la coalición Junts pel Sí, la lista conjunta de Convergencia y ERC que protagonizó el golpe de Estado de 2017