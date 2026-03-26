La flotilla antijudía de 'Barbie Gaza' vuelve a la carga y zarpará de Barcelona el 12 de abril

Segunda parte de la Global Sumud Flotilla. Los promotores del crucero antijudío en el que participaron Ada Colau, Greta Thunberg y la activista Ana Alcalde, más conocida como Barbie Gaza, han anunciado una nueva misión con el mismo propósito propagandístico. El operativo contará, según dicen, con cien embarcaciones, dos mil tripulantes y la participación de Open Arms y el barco más grande de esta organización catalana liderada por Òscar Camps y acusada de favorecer a las mafias que trafican con inmigrantes en el Mediterráneo.

La intención es burlar a la Armada de Israel y desembarcar material humanitario en la Franja de Gaza. El mismo plan que ya fracasó una vez, pero los organizadores creen que con más barcos y más personal a bordo de ellos, el abordaje y la detención de los activistas serán mucho más complicados para los soldados israelíes que en la anterior ocasión, cuando los activistas fueron capturados, enviados a un centro de detención en el desierto y devueltos a sus lugares de origen en menos de 48 horas protagonizando un monumental ridículo. Ada Colau, por ejemplo, se quejó de que en el traslado al centro de detención los vehículos tenían el aire acondicionado muy fuerte.

En zona de guerra

Esta nueva expedición se presentó ayer en el Parlamento catalán con el apoyo del PSC, ERC, Comuns y la CUP, aunque en esta ocasión no está prevista la participación de políticos conocidos entre otras razones porque la misión tiene más riesgos. De entrada, la guerra que enfrenta a Israel y Estados Unidos contra Irán, una situación que podría limitar la pulcritud y cortesía con la que el Ejército de Israel detuvo a los participantes de la primera flotilla y desbarató la operación propagandística el 2 de octubre del pasado año.

A diferencia del crucero turístico-político en que consistió la Global Sumud Flotilla de Colau y Greta Thunberg, en esta ocasión Open Arms se implicará más a fondo y prestará apoyo logístico, técnico y sanitario, según explicó el jefe de operaciones de la organización, Gerard Canals, quien aprovechó la comparecencia en el Parlamento autonómico catalán para exigir a la Dirección General de Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, un permiso especial para navegar sin limitaciones y bajo protección del Gobierno de Pedro Sánchez.