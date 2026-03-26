La UCO sospecha que Leire Díez era testaferro de Cerdán porque cobraba menos que Antxon Alonso y Vicente Fernández

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sospecha que Leire Díez era testaferro del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán porque cobraba menos cantidades económicas de las comisiones ilegales que obtenía junto al empresario Antxon Alonso y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández. Todo ello, en el marco de la investigación de la denominada ‘operación Leire’ o trama SEPI.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga en esta causa a la fontanera del PSOE, al supuesto socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar y al expresidente de la SEPI. Los tres fueron arrestados en diciembre por la UCO por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Finalmente, quedaron en libertad tras declarar en sede judicial después de que la Fiscalía Anticorrupción no solicitara prisión provisional en la vistilla de medidas cautelares.

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que "los investigadores sospechan que Leire Díez en realidad actuaba como testaferro de Santos Cerdán en la trama delictiva, ya que cobraba comisiones ilegales inferiores a las que obtenían Antxon Alonso y Vicente Fernández en el marco de la trama corrupta".

Tal y como publicó este diario, la actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), Mª de la Concepción Ordiz Fuertes, conocida como "Conchita", también está implicada en esta trama de corrupción". La presidenta del TACRC fue nombrada por el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Hacienda María Jesús Montero en junio del año 2021. La UCO ha localizado comunicaciones y expedientes que demuestran como la presidenta Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nombrada por María Jesús Montero tomaba decisiones al dictado del expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la investigación está acreditando que Vicente Fernández seguía actuando como presidente de facto de la SEPI, a pesar de que fue cesado por María Jesús Montero en octubre de 2019". Actualmente, Belén Gualda es la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

Recordamos que Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso integraban un grupo de Whatsapp llamado Hirurok (que significa en euskera los tres juntos) en el que trataban y negociaban las comisiones ilegales que obtendrían tras conseguir determinados contratos o ayudas públicas.

Además, usaban sus influencias en los Ministerios de Hacienda de María Jesús Montero o de Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera para conseguir mordidas a través de la concesión de adjudicaciones o subvenciones públicas. Dicha influencia habría servido para amañar al menos cinco contratos que los investigadores cifran en un total de 132.955.664 euros.

Cabe destacar que la UCO requirió documentación en diciembre de 2025 sobre licitaciones y contratos públicos sospechosos de irregularidades o amaños. Los agentes se personaron en sedes como la Dirección General de Patrimonio del Estado, el citado Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Correos y las Direcciones de Transición Ecológica (Política Energética y Minas). Concretamente, se buscaban expedientes de adjudicaciones en empresas como SEPI, ENUSA, Mercasa, Forestalia y otras, donde supuestamente intervino la trama corrupta para influir en resoluciones o evitar impugnaciones.

El drive intervenido al expresidente de la SEPI

Tal y como avanzó este diario, los agentes de la UCO han localizado e intervenido un drive (plataforma de almacenamiento) al expresidente de la SEPI Vicente Fernández tras su detención. La trama corrupta empleaba habitualmente dicha plataforma de almacenamiento para subir toda la información sobre los contratos públicos que estaban siendo amañados para conseguir comisiones ilegales. Los investigadores han hallado hasta actas elaboradas por los investigados donde dejaban testimonio de su presunta actividad delictiva".

La Guardia Civil ha localizado numerosos mensajes intercambiados a través de servicios de mensajería con más protección que Whatsapp como Signal. Estas comunicaciones demostrarían que el expresidente de la SEPI y la fontanera del PSOE Leire Díez mantenían una relación muy estrecha. La ‘operación Leire’ que se investiga bajo secreto de sumario sigue abierta y no se pueden descartar nuevas operaciones policiales que impliquen a más personas en la trama corrupta.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com