Un columnista de 'eldiario.es' estalla contra Ignacio Escolar: "Por mí, podéis iros a la mierda"

Durante cuatro meses el escritor Rafael Narbona, autor entre otros del exitoso Maestros de la felicidad, ha estado colaborando en eldiario.es, el periódico creado y dirigido por Ignacio Escolar, con una columna que se publicaba los domingos.

Según explica el propio Narbona en un larguísimo mensaje que ha publicado en X, fue Marco Schwartz, redactor jefe de opinión del periódico, el que se puso en contacto con él por otra publicación en la misma red social: "Un tuit donde yo hablaba de lo duro que resultaba cumplir sesenta años sin hijos y con problemas de salud". Algo que no le gustó mucho, pero aun así aceptó, "quizás por ese anhelo de visibilidad de todos los escritores, siempre atraídos por la fama como una polilla por un farolillo de luz, sin comprender que ese hechizo suele tener consecuencias fatales".

QUERIDO https://t.co/jTimlj5bK4: POR MÍ, PODÉIS IROS A LA MIERDA Hace cuatro meses, Marco Schwartz, jefe de opinión de https://t.co/vlOsMNK597, se puso en contacton conmigo para pedirme que escribira una columna todos los domingos. No lo hizo por mis libros, que no había leído,… pic.twitter.com/GqxkvZ0LUa — Rafael_Narbona (@Rafael_Narbona) March 25, 2026

Narbona explica también cómo el comportamiento de Marco Schwartz le "hizo desconfiar", pues le confesó que había logrado ser becado en un máster periodístico por un artículo, pero después fue negro de "un economista de ultraderecha" para el que escribió "contradiciendo todo lo que había expresado en su artículo", lo que irónicamente califica como "un verdadero ejemplo de ética periodística".

¿Con IVA o sin IVA?

Los problemas surgieron a los cuatro meses: la empresa editora del periódico empezó a negarse a aceptar las facturas del escritor, las mismas que, según él, "presentaba a otros medios" y declara a Hacienda. Se trata de un asunto un tanto técnico que Narbona explica en su mensaje: "Los artículos de prensa están exentos de IVA –cuenta–, pero a mí me pedían que los pagos computaran como actividad económica y no como rendimientos del trabajo".

"Yo me jubilé anticipadamente por enfermedad y pertenezco al régimen de clases pasivas", expone, comentando también que su jubilación "es compatible al 100 %" con tener ingresos extra "derivados de actividades artísticas o intelectuales", ganancias como autor que tributan. Lo cierto es que el esquema que describe el escritor es muy habitual y, según asegura, lleva ya "muchos años funcionando de esta manera" y ha "cobrado así durante años de varios medios de comunicación", siempre declarando tales ingresos "y Hacienda jamás me ha puesto ningún problema".

Sin embargo, lo que no le permite ese régimen es "darme de alta como autónomo ni facturar IVA", pues "se me reconoció una incapacidad permanente absoluta". Sea como sea, la forma de funcionar de Narbona es perfectamente legal y, según dice en su mensaje, en el diario de Ignacio Escolar hay otros "colaboradores ya jubilados de su profesión habitual" y "todos hacen facturas similares a las mías y no hay problemas". Es más, según dice: "Autores en activo tampoco incluyen el IVA en sus facturas. Jesús Bastante y Antonio Maestre así me lo han confirmado".

La conclusión del autor es que "es evidente que buscaban una excusa para despedirme. Y lo han hecho de una manera cobarde y mezquina, utilizando mentiras", asegura, advirtiendo que "el estilo" del medio "no se caracteriza por su elegancia", de lo que pone varios ejemplos llamativos: el trato a otro escritor, Fernando Aramburu, a Juan Carlos Monedero y también la "campaña sensacionalista contra Julio Iglesias" con la que en su opinión eldiario.es no pretendía "defender a las mujeres, sino vender más a base de morbo".

Anson, mejor que Escolar

Subiendo el tono del mensaje, Narbona lamenta "profundamente haber chapoteado en esa cloaca" y, para contrastar, explica cómo colabora por ejemplo con El Cultural, donde "nunca he ocultado mis ideas de izquierdas y jamás he tenido problemas". Es más, recalca que Luis María Anson ha sido mucho más respetuoso conmigo que Ignacio Escolar, al que solo he visto una vez en la redacción y que me trató como al chico de los recados, dedicándome tres minutos en un pasillo".

El escritor dice que eldiario.es no sabe lo que significa" la dignidad y pone de ejemplo de esto que ha mantenido durante años en sus páginas a Elisa Beni, "una de las personas más venenosas que he conocido", sobre la que recuerda que, cuando le contó que su mujer padecía cáncer, le dijo que "eso se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba".

El largo mensaje termina citando a Fernando Fernán Gómez: "Al igual que él, yo también tengo mal carácter. Así que le puedo decir a Marco Schwartz, Ignacio Escolar y eldiario.es que pueden irse ‘a la mierda’".