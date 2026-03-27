Albares presume de amistad con Argelia tras el giro del Sáhara: más gas y más dependencia para España

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha finalizado este viernes su viaje a Argelia con un mensaje en X en el que califica la visita oficial como un hecho "emblemático y productivo". Según el ministro, uno de los motivos de su presencia allí es "el refuerzo de la cooperación de dos países vecinos y amigos". La finalidad de su desplazamiento también era "reforzar y relanzar las relaciones comerciales, una relación energética".

Finalizo un viaje emblemático y productivo a Argelia, país vecino, socio y amigo. Reforzamos la cooperación, incluyendo la económica y la gasística y energética. El Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación está plenamente vigente. pic.twitter.com/he5454lZtE — José Manuel Albares (@jmalbares) March 27, 2026

En el vídeo que ha publicado en X se puede ver a Albares paseando por la Casba de Argel y visitando Orán. José Manuel Albares se reunió con el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, con el ministro de Exteriores, Ahmed Attaf, y con el ministro de Energía, Mohamed Arkab.

Con este viaje, España y Argelia han llegado a un principio de acuerdo con el que el país del Magreb "incrementará" sus exportaciones de gas natural a España. No obstante, aún no se ha concretado ni firmado.

Albares ha señalado que "Argelia es también un suministrador estable, fiable y constante de gas. Lleva tres años siendo el primer proveedor de gas natural de nuestro país y se lo he querido reconocer al presidente Tebboune en nuestro encuentro".

Este éxito diplomático llega cuatro años después del giro de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental. En marzo de 2022, el Gobierno consideró el plan de autonomía marroquí como una opción viable para resolver el conflicto, un hecho que provocó la crisis con Argelia. Se suspendió el Tratado de Amistad, se retiró al embajador argelino en España y se congelaron las relaciones comerciales. Según el ministro Albares, las relaciones argelino-españolas albergan "prometedoras perspectivas", y ha afirmado que "esta visita que he realizado hoy supone el arranque de un nuevo estadio, de una nueva etapa".

Frente a la crisis energética que atraviesa la red eléctrica española, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por depender aún más de Argelia. Mientras el Ejecutivo vende como cooperación estratégica lo que es, en el fondo, dependencia; la soberanía energética se encadena a un país que utilizó el suministro como arma política en 2022.

El viaje de Albares concluyó con gestos culturales, como la visita al monolito de los exiliados republicanos españoles en Orán, y reuniones agradables para su cuenta de X. Pero la realidad es menos fotogénica: el Gobierno trata de reparar una ruptura que él mismo produjo con una decisión unilateral sobre el Sáhara, y lo hace a golpe de contratos eléctricos.

Así las cosas, Albares da por resuelta la crisis y anuncia un "nuevo estadio" en la relación. Al final, el viaje deja una imagen más clara. España externaliza las fuentes de energía que le resultan incómodas mientras se contenta con tener sol y viento.