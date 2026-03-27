Aparece en Italia el primer caso de gripe aviar en humanos de Europa

El ECDC, laboratorio de referencia de referencia de la Unión Europea para la gripe aviar, confirmó esta misma semana la aparición del primer caso de esta enfermedad detectado en humanos en el ámbito de la Unión Europea. El paciente se encuentra en la región de Lombardía, a donde había llegado desde un país de fuera del ámbito europeo donde se habían detectado positivos por el virus en aves. Sobre este caso se pronunció la Comisión Europea, quien aseguró que no hay "necesidad de pánico", informa EFE.

Bruselas sostiene que, a pesar de la detección del primer caso de gripe aviar A (H9N2) en un ser humano que se ha documentado en Europa, el riesgo para la población general sigue siendo "muy bajo". "Estamos vigilando de cerca la situación y somos conscientes de que ha habido un primer caso de gripe aviar transmitida a un humano. Puedo garantizar que no hay necesidad de pánico y el riesgo para el público general en relación con la gripe aviar sigue siendo muy bajo", dijo en rueda de prensa la portavoz del área de salud de la Comisión Europea, Eva Hrncirova.

El paciente es una persona de la región italiana de Lombardía (norte) en situación de fragilidad y con patologías previas que contrajo la infección en un país extracomunitario antes de viajar a Italia y que se encuentra actualmente hospitalizado. Las autoridades sanitarias transalpinas precisaron que se trata de un virus de origen animal con baja patogenicidad y que, sobre la base de la información disponible hasta la fecha, el contagio ocurre mediante la exposición directa a aves de corral infectadas o a ambientes y materiales contaminados.

Según el ECDC, desde 1998 y hasta el pasado 27 de febrero se han notificado en todo el mundo 195 casos humanos de gripa aviar A (H9N2) en diez países de Asia y África. Solo dos de estas infecciones fueron mortales. Además, nunca se notificaron brotes de infecciones humanas por influenza A, ni casos documentos de transmisión de persona a persona. De hecho, el contacto directo con aves infectadas o entornos contaminados fue siempre la fuente más probable de infección. Esta entidad también recuerda que los casos humanos esporádicos no son inesperados en zonas donde el virus circula entre las aves.

Basándose en la información que recibe de las autoridades italianas, el ECDC sostiene que sigue siendo muy bajo el riesgo para la población en general de la UE. Aún así, los investigadores están en contacto con las autoridades italianas, siguen de cerca la situación y volverán a evaluar el riesgo a medida que dispongan de más información. La Comisión Europea no "subestima" las necesidades de prevención tras las lecciones aprendidas con la pandemia de Covid-19, agregó Hrncirova, quien también explicó que hay vacunas en preparación en caso de un "peligro mayor o pandemia potencial".