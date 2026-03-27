Condenados cinco miembros de una secta en Castellón por abusos sexuales a menores

La Audiencia Provincial de Castellón ha dictado sentencia contra los integrantes de una comunidad pseudorreligiosa asentada en la localidad de Vistabella del Maestrat. El tribunal ha impuesto penas que oscilan entre los tres años y medio y los siete años de prisión a cinco de los seis acusados por agresiones sexuales cometidas contra menores de edad.

Según la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), los magistrados han decidido absolver a los encausados de otros delitos que se les imputaban. Entre ellos destaca el de asociación ilícita, al considerar que no existen pruebas suficientes para sustentar dicha acusación. La resolución judicial no es firme y las partes disponen de la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del citado tribunal.

El procedimiento penal, cuyas sesiones orales se desarrollaron entre los meses de noviembre y diciembre del pasado año, sentó en el banquillo a cinco mujeres y a un hombre. El Ministerio Público y las acusaciones particulares les responsabilizaban de haber participado en la comisión de nueve delitos de abusos sexuales de carácter continuado. Las víctimas de estos gravísimos hechos eran menores que, en el momento en el que se produjeron las agresiones, tenían edades comprendidas entre los 12 y los 17 años.

Los hechos probados revelan que los abusos se perpetraron en el interior de una masía aislada, que servía de base de operaciones para esta organización. Los condenados utilizaban el pretexto de someter a los jóvenes a supuestos procesos de sanación mediante métodos espirituales y esotéricos, una táctica de manipulación que terminaba derivando en agresiones de índole sexual.

Cabe recordar que el principal investigado y líder indiscutible de este grupo, un individuo al que sus seguidores conocían con el alias de el Tío Toni, no llegó a sentarse en el banquillo de los acusados. Este hombre falleció en prisión de forma preventiva antes de que diera comienzo el juicio oral, extinguiéndose así su responsabilidad penal, aunque las pesquisas continuaron para el resto de sus colaboradores.

Este tipo de entramados operan habitualmente alejados de los núcleos urbanos para garantizar la opacidad de sus prácticas y ejercer un mayor control sobre sus adeptos, especialmente sobre los más vulnerables. La resolución judicial pone fin a la primera instancia de un caso que ha causado gran conmoción en la provincia, reafirmando el papel de las instituciones en la persecución de quienes se escudan en falsas creencias para atentar contra la libertad sexual.