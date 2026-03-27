La política española vuelve a situar frente a frente a dos dirigentes que, en sus inicios, compartieron espacio, proyectos y etapa formativa dentro del mismo partido. Santiago Abascal y Juanma Moreno se conocieron a comienzos de los años 2000 en el entorno de Nuevas Generaciones del Partido Popular, una etapa que hoy choca con sus actuales carreras: de compañeros de organización a rivales en las urnas.

Aquel punto de encuentro se produjo en torno al año 2000, cuando ambos ocupaban responsabilidades en la estructura juvenil del PP. Abascal comenzaba a destacar como dirigente en el País Vasco, mientras Moreno desarrollaba su trayectoria como uno de los referentes nacionales de la organización. Aquellos años compartieron reuniones, coordinación interna y una convivencia política que, según recuerdan ambos, fue cordial y continuada durante su etapa en la juventud del partido.

Con el paso del tiempo, sus trayectorias se separaron. Moreno Bonilla fue consolidando un perfil institucional dentro del Partido Popular, primero en el ámbito parlamentario y posteriormente en responsabilidades de gobierno. Santiago Abascal, por su parte, acabó distanciándose del PP en la década siguiente hasta impulsar un nuevo proyecto político, Vox, que se terminó convirtiendo en una formación de referencia en la derecha española.

Su relación más personal

La evolución de ambos caminos ha desembocado en posiciones políticas claramente diferenciadas. Moreno se ha consolidado como presidente de la Junta de Andalucía y como una de las figuras del ala más moderada del PP, mientras que Abascal lidera Vox, un partido con un discurso más duro y crítico tanto con el PSOE como con el propio Partido Popular.

A pesar de esa diferencial ideológica, la relación personal entre ambos no se ha roto del todo a lo largo de los años. Los dos políticos han mantenido contacto esporádico y conversaciones en privado, incluso en momentos de tensión electoral. Esa combinación de cercanía personal y distancia política ha marcado una relación singular dentro del panorama político español reciente.

La convivencia institucional entre ambas formaciones también ha dejado episodios relevantes. En 2018, el apoyo parlamentario de Vox resultó clave para facilitar la llegada de Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía, tras décadas de gobiernos socialistas. A partir de ahí, la relación entre ambos partidos se ha movido entre la cooperación puntual y la confrontación estratégica, en función del contexto político.

Las elecciones andaluzas

En la actualidad, su "amistad" vuelve a verse tensionada con la convocatoria de elecciones en Andalucía previstas para el 17 de mayo de 2026. El Partido Popular aspira a revalidar su posición en la comunidad autónoma sin depender de Vox, mientras que la formación de Abascal busca reforzar su peso político y condicionar la gobernabilidad en caso de que no haya mayorías absolutas claras, como ya ha sucedido en Extremadura, Aragón y Castilla y León.