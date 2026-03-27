El Supremo autoriza la declaración por escrito de Armengol y Torres en el juicio de la trama Koldo

El Supremo ha estimado las peticiones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol para que declaren por escrito en el juicio oral de la trama Koldo el día 22 de abril.

El juicio dará comienzo a la vuelta de la Semana Santa, el 7 de abril, y tiene como imputados al exministro de Transporte José Luis Ábalos, al que fuera su asesor, Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. La Fiscalía Anticorrupción pedía para Ábalos 24 años de prisión, 19,5 años para Koldo y 7 para el empresario vinculado a la trama, Víctor de Aldama, que ha destacado por su papel colaborador de la Justicia.

Así se desprende de un auto del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Libertad Digital, en que se señala que estima la pretensión de ambos para que su testimonio "sea vertido emitiendo un informe cuyo contenido se ajustará a lo que relaciona el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación sobre la influencia y la facilitación de relaciones con las administraciones autónomas que, respectivamente presidían".

El auto también señala que las defensa de Ábalos y Koldo expresaron al tribunal como contestación al requerimiento solicitado "su interés en la declaración presencial de los testigos, afirmando que el objeto del proceso había sido extendido por esta Sala no solo a la adquisición de mascarillas en los términos que el Ministerio Fiscal y la acusación popular afirman, sino también a la contratación por empresas públicas de dos personas a instancias de los acusados".

Como el "objeto del proceso ya no versaba sobre actuaciones conocidas el ejercicio del cargo, sino hechos ajenos al mismo, era pertinente la declaración presencial en el acto del juicio oral", señala el Supremo sobre los argumentos del exministro de Transporte y del que fuera su asesor.

Por otro lado, la defensa de Aldama no informó a la sala sobre su posición en la solicitud de declarar de manera escrita por parte de Armengol y Torres y la acusación popular también requirió la presencialidad de ambos. Por su parte, la Fiscalía "se opuso a la pretensión deducida por las defensas" que se mostró conforme con al decisión de los dos altos cargos.

El Supremo se pronunció también este jueves para desestimar la solicitud del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, y de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano de declarar por escrito o de manera telemática en el mismo juicio.

Además, la Sala Segunda del Supremo también rechazo "la solicitud de puesta en libertad presentada por las representaciones procesales de D. Koldo García Izaguirre y de D. José Luis Ábalos Meco" para que pudieran estar en libertad durante el transcurso del juicio.