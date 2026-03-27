El Supremo estudiará si un padre puede paralizar la eutanasia de su hijo en casos como el de Noelia

El Tribunal Supremo estudiará si un padre puede paralizar la eutanasia de su hijo en casos como el de Noelia después de que la Generalidad de Cataluña interpusiese un recurso de casación contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que permitió a un padre oponerse a la eutanasia de su hijo.

Este jueves, una joven de 25 años llamada Noelia ha recibido la eutanasia después de dos años de periplo judicial en el que ella pedía la concesión de la eutanasia y el padre pedía que no se le concediese. La clave está en la existencia o inexistencia de legitimación procesal de un padre para paralizar la eutanasia de su descendiente alegando preservar el derecho a la vida.

En concreto, el Alto Tribunal estudiará el caso de un padre de 95 años que se opuso a la eutanasia de su hijo de 55 años. El hijo contaba con el aval médico para ello, como lo hacía Noelia, pero el TSJC avaló la protección especial a uno de los derechos fundamentales como es el derecho a la vida dando cuenta de que el hijo sufría problemas de salud mental y que este no se encontraba en plena capacidad para decidir sobre sí mismo.

El Supremo acepta estudiar el caso en su próximo pleno porque entiende que el recurso de casación le permite sentar jurisprudencia para que quede claro si un padre está legitimado de alargar la concesión de la eutanasia mediante distintios recursos hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, como en el caso de Noelia.

De esta forma, el Alto Tribunal plantea este dilema para acordar, si está a favor o en contra de la legitimación procesal del progenitor. Si está a favor, un padre podrá seguir utilizando los recursos legales que procedan para intentar paralizar la muerte asistida de su descendiente. Pero, si está en contra, sus recursos podrán ser archivados haciendo uso de la futurible resolución del Supremo, evitando el calvario judicial por el que ha pasado Noelia durante dos años.

Con todo ello, el Supremo pretende "determinar cuáles son los requisitos y circunstancias que permiten establecer la concurrencia de un interés legítimo de un tercero (en este caso, un progenitor), con el fin de reconocer su legitimación en un procedimiento judicial en relación con el reconocimiento de la prestación de eutanasia, a instancias de un solicitante mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida".

El caso de Noelia se ha resuelto finalmente a favor de los deseos de la joven de 25 años, que obtuvo la eutanasia a pesar de estar en contra sus progenitores. La joven estaba afectada por una grave depresión después de un intento de suicidio provocado por una violación múltiple.