El Supremo obliga a García Ortiz a pagar 39.000 euros en costas a González Amador

El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz rebajando el valor de las costas pagadas por Alberto González Amador de 79.000 a 39.000 euros.

El exfiscal general fue condenado a dos años de inhabilitación, una multa de doce meses con una cuantía diaria de 30 euros, y a pagar las costas de la víctima, que el Supremo había cifrado en casi 80.000 euros. Todo ello, por haber cometido un delito de revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Ahora, la Letrada de la Administración de Justicia ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado en representación de García Ortiz. Este pedía que se rebajase el valor de las cosas a poco más de 4.000 euros. Sin embargo, en un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, se cifra definitivamente el valor de las costas en 39.000 euros que debe abonar a González Amador.

"Acuerdo estimar parcialmente la impugnación por indebidas de la tasación de costas practicada el 9 de febrero de 2026, efectuada por el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado en defensa y representación de don Álvaro García Ortiz en la forma expuesta y se fija el importe total de la tasación de costas en treinta y nueve mil nueve con cuarenta y ocho euros (39.009,48€)", especifica el escrito.

De esta forma, el importe final que deberá pagar García Ortiz serán 39.000 euros de costas, a lo que habría que sumarle una indemnización de 10.000 euros en concepto de daños morales que debe pagar a González Amador. Además, la multa supera los 7.000 euros; por lo que el desembolso final de García Ortiz por haber cometido un delito de revelación de secretos contra la pareja de Ayuso será de alrededor de 56.000 euros.

Aun así, la Unión Progresista de Fiscales impulsó una colecta para que ciudadanos anónimos apoyaran a García Ortiz con el pago de la multa y la indemnización. La organización ya emitió un comunicado asegurando que los 17.000 euros que sumaban estas dos cuantías ya estaban cubiertas. Por lo tanto, García Ortiz solo tendrá que pagar, si es que no se amplía la colecta, los 39.000 euros de costas.