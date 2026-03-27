Errejón contraataca y quiere "poner un límite a las difamaciones y a las calumnias" de Mouliaá

El exdirigente de Podemos, de Más Madrid y de Sumar, Íñigo Errejón, ha vuelto este viernes a los juzgados de Plaza de Castilla, en esta ocasión no como investigado, sino como querellante. El político ha acudido al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid para ratificar la querella por presuntas calumnias presentada contra la actriz Elisa Mouliaá, a la que acusa de haberle imputado falsamente un delito de extorsión a testigos en el marco de la causa por agresión sexual que pesa sobre él.

A su llegada, poco antes de las nueve y media de la mañana y acompañado por su abogada, Errejón ha querido subrayar el cambio de posición procesal. Hace un año comparecía en esa misma sede judicial para "defenderse" como investigado. Ahora, asegura, acude para "poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que tendrá que responder la señora Mouliaá", ha declarado ante los medios.

La querella fue admitida a trámite después de que Mouliaá afirmara públicamente que Errejón habría extorsionado a testigos relacionados con el procedimiento en el que se le investiga por una presunta agresión sexual contra la propia actriz. Unas manifestaciones que el exportavoz de Sumar considera gravísimas y carentes de sustento probatorio.

La Fiscalía, "rotunda y clara"

Errejón sostiene que el paso del tiempo ha ido desmontando el relato de la denunciante. Según ha afirmado, "todas las declaraciones de los testigos, todas, contradijeron la versión de la denunciante, como todas las pruebas documentales".

Además, ha recordado que la Fiscalía ha solicitado el archivo del procedimiento por presunta agresión sexual "de manera inequívoca, rotunda y clara", un extremo que considera determinante para evidenciar la debilidad de las acusaciones en su contra.

En su comparecencia, el político ha insistido en que no piensa participar en el espectáculo mediático generado alrededor del caso y que desde el inicio del proceso su estrategia ha sido la de ceñirse al ámbito judicial: "Ustedes conocen mi decisión desde el principio, que es la decisión de no participar en posibles espectáculos" y confiar en que "la verdad se tiene que abrir camino". Un mensaje que repite ahora.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 había citado este viernes tanto a Errejón como a Mouliaá para sustanciar la querella por calumnias. Sin embargo, la actriz finalmente no ha acudido. En un primer momento alegó encontrarse de baja médica y tras denegar el juez esa solicitud de suspensión, la defensa comunicó que su letrado no podía asistir por someterse a una intervención quirúrgica.

Ante esta nueva petición de aplazamiento, la abogada de Errejón solicitó que Mouliaá fuera examinada este mismo viernes por un médico forense a fin de acreditar la imposibilidad de comparecer. El juzgado deberá ahora resolver sobre la reprogramación de la cita y la validez de las justificaciones presentadas.

Mientras tanto, el procedimiento por presunta agresión sexual continúa formalmente abierto, a la espera de que el juez se pronuncie sobre la solicitud de archivo interesada por la Fiscalía a la que el propio Errejón hacía referencia.

Esta querella por calumnias, por su parte, abre un nuevo frente judicial que amenaza con prolongar un caso que, más allá de los tribunales, ha tenido un indudable impacto político y mediático.