Hito histórico: Estados Unidos aprueba la primera terapia génica de origen español

En un avance sin precedentes para la biotecnología española, la FDA ha otorgado hoy la aprobación comercial a Kresladi. Este fármaco se convierte en el primer medicamento de terapia génica basado en una investigación liderada en España que logra el visto bueno del regulador estadounidense, el más exigente del mundo.

Un tratamiento para 'niños burbuja'

Kresladi está diseñado para tratar la deficiencia de adhesión leucocitaria tipo I (LAD-I), una enfermedad genética extremadamente rara y grave que impide que los glóbulos blancos salgan del torrente sanguíneo para combatir infecciones. Sin un trasplante de médula ósea exitoso, la mayoría de los niños afectados fallecen antes de los dos años de vida.

De los laboratorios públicos a la clínica global

La terapia fue ideada y desarrollada inicialmente por el equipo del doctor Juan Bueren en la Unidad de Innovación Biomédica del Ciemat, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, en colaboración con el Ciberer (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras) y el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz.

Posteriormente, el tratamiento fue licenciado a la compañía estadounidense Rocket Pharmaceuticals para llevar a cabo los ensayos clínicos internacionales que finalmente han permitido su aprobación.

Impacto y futuro

Este hito no solo ofrece una esperanza de vida real a los pacientes con LAD-I, sino que posiciona a España a la vanguardia de las terapias avanzadas. Además, abre el camino para otras terapias en desarrollo por el mismo equipo español, como las destinadas a la anemia de Fanconi y la deficiencia de piruvato quinasa, que ya se encuentran en fases avanzadas de evaluación.