Cae en Aruba una pieza clave del pelotazo de Plus Ultra que acorrala a Zapatero

La Audiencia Nacional ha detenido en la isla caribeña de Aruba a Luis Felipe Baca, empresario peruano cuya última pista conocida se situaba en República Dominicana, en el marco del caso Plus Ultra.
El juez Luis Calama ha ampliado un mes más el secreto de la causa que investiga los posibles delitos cometidos por los directivos de Plus Ultra para conseguir un rescate de 53 millones de euros para la aerolínea durante la pandemia. En el marco de la instrucción, ya han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola; el CEO, Roberto Roseli; y el "amigo" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez.
Según han confirmado fuentes jurídicas a Libertad Digital, la detención del empresario peruano se ha dado debido a una orden de arresto emitida por la Audiencia Nacional. La detención estaría relacionada con un presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela. Cabe recordar que tanto el empresario Luis Felipe Baca como su hermano Enrique Martín Baca han sido relacionados anteriormente con el régimen chavista del que era dictador Nicolás Maduro.
La investigación contra los hermanos parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga el posible uso indebido del dinero del rescate de Plus Ultra concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021. El dinero pagado con el erario público español "se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras" de una supuesta trama delictiva.
Para conseguir este rescate, la empresa podría haber utilizado las conexiones de Julio Martínez Martínez con Zapatero, a quien la empresa Análisis Relevante le habría pagado más de medio millón de euros por sus labores de "consultoría". El expresidente socialista no ha llegado a aclarar si es que Análisis Relevante tenía más clientes que Plus Ultra y más proveedores que el exlíder del PSOE.