La juez de Adamuz acepta la personación de Manos Limpias, Hazte Oír y Vox en la causa del accidente ferroviario

La juez que lleva el caso de Adamuz ha aceptado la personación del Sindicato Manos Limpias y del Vox en la causa que investiga el accidente mortal que se cobró la vida de 46 personas y que dejó una centena de heridos.

Así se desprende de un auto de la juez titular del Juzgado de Instrucción e Instancia Número 2 de Montoro, Cristina Pastor, al que ha tenido acceso Libertad Digital, en el que se señala que "ha lugar admitir la personación como acusación popular del Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Vox Partido Político, Asociación HazteOír.org, el Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), la Asociación Víctima de los Políticos y Asociación Liberum, condicionada la personación a la previa prestación de fianza".

De igual manera, la juez precisa en el auto que "sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, y a fin de garantizar la economía procesal, la buena marcha del proceso y evitar dilaciones indebidas, se hace expresa advertencia de que, en su caso, podrán adoptarse medidas de coordinación, acumulación o unificación procesal de la actuación de las acusaciones populares a la vista de las facultades de dirección procesal de esta instructora".

Continua la investigación

Esta semana la juez de Adamuz también ha requerido a Adif que días "aclare y complemente los hechos y motivos técnicos por los que se procedió a la sustitución del carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2" en el lugar del accidente mortal, en un plazo de cinco días.

De igual manera, también pidió a Adif el "certificado de calidad y demás constancia documental necesaria para asegurar su trazabilidad" del nuevo carril instalado por la compañía y que especifique cuales fueron los motivos que les movieron a "la sustitución de 42 metros de carril de la vía 2 entre los puntos kilométricos 317'300 y 317' 342".

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