La Policía precinta el CNIO por la trama corrupta que desvió 25 millones

Una unidad de la Policía Judicial ha procedido este viernes al cierre y precinto de diversos almacenes en la sede del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), según ha adelantado eldiario.es. La operación, ejecutada por requerimiento de la Fiscalía, busca blindar pruebas clave en una investigación por presunta corrupción que amenaza con dinamitar la reputación de la institución.

La dirección del CNIO ya ha remitido una circular interna a toda la plantilla informando de la medida. En el comunicado se advierte de la "prohibición absoluta" de acceder o manipular cualquier material en las zonas acotadas —ubicadas en la planta -4 y en la planta 5—, avisando de que cualquier incumplimiento conllevará responsabilidades penales individuales.

El origen: un desfalco de 25 millones

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que se prolonga desde hace meses, tiene su origen en una denuncia presentada en junio de 2025 por un ex alto cargo del centro. A estas pesquisas se sumaron las actuaciones de José Manuel Bernabé, exgerente de la institución, quien detectó graves anomalías durante su mandato.

En el centro de la diana se encuentra Juan Arroyo, quien fuera gerente del CNIO durante dos décadas y hombre de confianza del fundador, Mariano Barbacid.

Las irregularidades detectadas apuntan a un sistema de saqueo sistemático a través del área de mantenimiento que incluiría pagos a "trabajadores fantasma" a través de nóminas abonadas a empleados que jamás prestaron servicio, sobrecostes millonarios por contratos facturados que nunca ejecutados y empresas pantalla utilizando sociedades vinculadas a antiguos empleados para desviar fondos públicos.

El rastro del dinero

Los informes que maneja la Fiscalía detallan un entramado societario diseñado para el vaciado de las cuentas del CNIO. Según las investigaciones, el supuesto desfalco se divide en dos grandes bloques:

Entramado de sociedades locales: Un grupo de empresas que concentraron adjudicaciones por valor de 11,9 millones de euros. La conexión ucraniana: Un segundo grupo de compañías vinculadas a ciudadanos de origen ucraniano que habrían percibido otros 9,2 millones de euros sin una contraprestación clara.

Los almacenes precintados hoy son estratégicos para la causa. En la planta -4, junto al aparcamiento, y en la planta 5, se custodian materiales de obra y maquinaria que estarían directamente vinculados a las licitaciones bajo sospecha.

Mientras el Ministerio de Ciencia se limita a asegurar que existe una "colaboración total" con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos, el entorno del centro vive un clima de máxima tensión. El propio Mariano Barbacid ha denunciado recientemente una campaña de desprestigio y "acoso laboral" tras verse salpicado colateralmente por la gestión de su antiguo colaborador.