Mónica García redobla la apuesta: Sanidad abre la puerta a eliminar las 'fugas' que frenan la eutanasia exprés

En una nueva vuelta de tuerca a la agenda ideológica del Ministerio de Sanidad, Mónica García ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para lanzar una ofensiva en dos frentes: el señalamiento de la disidencia civil y la aceleración de los trámites para morir.

El señalamiento a las "organizaciones ultras"

Tras conocerse el fallecimiento de Noelia Castillo, la ministra ha recurrido a la retórica de la confrontación para denunciar un supuesto "acoso de organizaciones ultras". Según García, estas entidades habrían presionado a Castillo por el mero hecho de ejercer lo que la titular de Sanidad define como el derecho a "disponer de su propia vida y de su propia muerte".

Alfombra roja al separatismo: hacia una reforma sin frenos

El Ministerio está dispuesto a reformar la Ley de Eutanasia siguiendo el dictado del Parlamento de Cataluña. La propuesta, que llegará próximamente al Congreso, busca acortar los plazos actuales y eliminar las trabas que suponen los recursos judiciales que, hasta ahora, han servido como última garantía de defensa de la vida en casos dudosos.

"Por supuesto que la vamos a estudiar, y si hay una mayoría parlamentaria suficiente para poder evaluar cuáles son esas fugas de la ley, por supuesto que las estudiaremos", ha afirmado García.

Lo que la ministra califica como "fugas" son, en realidad, los mecanismos garantistas que permiten que un tribunal o una familia puedan intervenir antes de un desenlace irreversible. Con esta predisposición, Sanidad se alinea con la Generalidad, facilitando un marco legal donde la protección del más débil frente a la administración sea todavía más exigua.

Cuidados paliativos: la eterna promesa olvidada

Mientras el Ministerio corre para "evaluar fugas" en la ley de muerte, la estrategia de cuidados paliativos vuelve a quedar en el cajón. García ha admitido que, aunque el manual de buenas prácticas en eutanasia y la estrategia de paliativos estaban en el orden del día del Consejo Interterritorial, finalmente no se han abordado.

Este hecho da la razón a las advertencias que médicos como José Ignacio Echániz lanzaron en el Congreso: sin una universalización real de los paliativos, no existe libertad de elección, sino una "puerta única" hacia la eutanasia que el Gobierno ahora pretende engrasar todavía más.