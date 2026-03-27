Los sindicatos policiales defienden la detención de Serigne Mbaye: "Destacó especialmente por su violencia"

Sindicatos policiales han defendido la actuación de la Policía Nacional durante la detención este jueves del dirigente de Podemos y exdiputado en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye junto a otras seis personas en el distrito de Usera-Villaverde, en Madrid. "Rechazamos con absoluta contundencia y sin matices que la actuación policial pueda calificarse como una 'redada racista'", han señalado desde el sindicato de Policía Jupol.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 19:30 en la calle Antonio López. Agentes de la Policía se percataron de que había dos personas merodeando de forma sospechosa entre unos coches. Los policías solicitaron su identificación y uno de ellos salió corriendo y gritando, lo que provocó que un grupo de personas saliesen a su encuentro, entre ellos Mbaye.

Desde JUPOL rechazamos con absoluta contundencia y sin matices que la actuación policial pueda calificarse como una "redada racista". Algo que están intentado hacer creer, siendo una campaña orquestada desde hace tiempo para deshumanizar y criminalizar a la policía. Se trató de… pic.twitter.com/3fkmIo38T2 — JUPOL (@JupolNacional) March 27, 2026

"La actuación se vio gravemente entorpecida por la actitud violenta y desafiante de los dtenidos, que arremetieron contra los agentes con el claro objetivo de impedir su labor", explican desde Jupol. De igual manera, desde el sindicato especifican que precisamente el exdiputado madrileño "destacó especialmente por su violencia, llegando presuntamente a agredir a un agente".

Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) también ha mostrado su apoyo en redes sociales a los policías que intervinieron en la detención. "No es su ideología. No es su condición. No es su raza o apariencia. Son hechos: Atentado y desobediencia".

Por otro lado, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha cargado contra la secretaria general de Podemos. "De nuevo tenemos que aguantar los comentarios de desprestigio del trabajo policial de Ione Belarra que vuelve a esgrimir la baza del racismo para exigir la puesta en libertad de Mbaye".

Ya en libertad

El dirigente de Podemos ha quedado en libertad la madrugada de este viernes y a su salida de la comisaría de Usera ha denunciado "racismo puro y duro" y una persecución "en contra de las personas racializadas". "Esta persecución le debería dar vergüenza a todo español. Vamos a seguir luchando y peleando. Ningún ser humano es ilegal", ha añadido.

Esta decisión ha sido denunciada por Jupol. "Resulta incomprensible que, bajo presiones mediáticas y políticas, se haya puesto en libertad a los siete detenidos, una decisión excepcional que crea una sensación de impunidad. Todo ello tras una concentración no comunicada, incomprensiblemente tolerada por la Delegación del Gobierno en Madrid a las puertas de una comisaría", señala el comunicado.