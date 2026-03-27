Tezanos utiliza el CIS de los "hábitos sexuales" para apuntalar la propaganda de Sánchez contra la guerra de Irán

Un mes más, el Centro de Investigaciones Sociológicas que preside José Félix Tezanos ha vuelto a demostrar que cualquier pretexto es válido para introducir la agenda de Moncloa en el imaginario colectivo. Bajo el epígrafe de un estudio sobre Sexualidad: hábitos y opiniones, el demóscopo de cabecera de Pedro Sánchez ha colado una pregunta de calado geopolítico —la número 28— destinada exclusivamente a medir y validar el respaldo a la negativa del presidente del Gobierno de autorizar el uso de las bases hispanoamericanas para realizar bombardeos en Irán.

El estudio 3555, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 5 y el 12 de marzo, rompe bruscamente el análisis de las prácticas amatorias de los españoles para interrogar sobre la posición de Sánchez ante el conflicto bélico. Según el estudio, el 43,7% de los españoles estaría "muy de acuerdo" con la decisión del líder socialista de no permitir el uso de las instalaciones conjuntas, frente a un escaso 19,8% que se muestra "nada de acuerdo".

El "No a la guerra" entre juguetes eróticos

Resulta cuanto menos pintoresco que, en un cuestionario donde se pregunta por el uso de lubricantes (54,3%) o la frecuencia de las orgías (4,7%), el CIS considere pertinente fiscalizar la política de defensa nacional. Esta maniobra coincide en el tiempo con la campaña del "No a la guerra" que el propio Sánchez impulsó mediante una declaración institucional sin preguntas a principios de mes.

Mientras el barómetro se detiene en detalles como si el placer erótico es "más individual que compartido" (pregunta 21), aprovecha para blindar la imagen del presidente ante una decisión que afecta directamente a los compromisos de España con sus aliados internacionales.

Robots sexuales y el fin de la pareja

Más allá de la evidente utilización política, el estudio arroja datos que Tezanos presenta como un cambio de paradigma social. El 78,8% de los encuestados afirma que las relaciones actuales son "más inestables" que hace medio siglo, y un 38,9% culpa directamente a las redes sociales de esta transformación profunda.

En el apartado de "innovaciones", el CIS se interesa por la disposición de los españoles a mantener relaciones con robots humanoides (pregunta 20), obteniendo un rechazo frontal del 80,6%. Pese a este conservadurismo tecnológico, el uso de juguetes sexuales está plenamente normalizado: el 58,5% de la población admite haber recurrido a ellos, con una preferencia clara por la satisfacción en pareja (50,0%) frente al uso en solitario.

La hegemonía demoscópica del PSOE

Como es norma en la casa, el apartado electoral vuelve a situar al PSOE como fuerza hegemónica. En el indicador de Voto + Simpatía, recogido en la Pregunta 26a, los socialistas obtienen un 28,1%, doblando casi al Partido Popular, al que José Félix Tezanos condena a un 14,5%. Vox, por su parte, resiste con un 10,1%, mientras que el artefacto político de Sumar se queda en un residual 4,9%. Llama la atención que, en un estudio sobre sexualidad, el Centro de Investigaciones Sociológicas dedique más de diez páginas a desglosar el recuerdo de voto, la simpatía partidista y la valoración de líderes, confirmando que la intimidad de los españoles es una herramienta al servicio de la supervivencia de Pedro Sánchez.

El control de la intención de voto

Para obtener estos resultados en un contexto ajeno a las urnas, el organismo utiliza la Pregunta 25R, donde inquiere directamente: "Y en unas próximas elecciones al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Ud.?". Esta se complementa con la Pregunta 26R, dirigida a los indecisos para forzar un posicionamiento: "Sin ningún compromiso por su parte, ¿me podría decir por qué partido siente Ud. más simpatía?".

Bajo este esquema, el 26,7% de los encuestados manifiesta en la Pregunta 27R que prefiere que el actual líder socialista siga siendo presidente del Gobierno, frente a un 8,3% que opta por Alberto Núñez Feijóo y un 8,1% por Santiago Abascal.

La fiscalización de la cercanía ideológica

El cuestionario no se limita a las siglas y entra de lleno en el examen de los principios del encuestado mediante la Pregunta 30R: "En todo caso, ¿qué partido considera más cercano a sus propias ideas?".

Incluso el comportamiento electoral pasado es objeto de escrutinio mediante la Pregunta 29: "¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 Ud...?", seguida de la Pregunta 29aR: "¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó?".

Valoración de los líderes políticos

La estructura del estudio 3555 utiliza la Pregunta 27R para preguntar: "Cambiando de tema, de los/as principales líderes políticos/as, ¿quién preferiría que fuese el/la presidente/a del Gobierno en estos momentos?". Esta maniobra permite al organismo público cruzar datos sobre la frecuencia de las relaciones sexuales o el uso de juguetes eróticos con la valoración de figuras como Yolanda Díaz (2,8%), Isabel Díaz Ayuso (3,7%) o Gabriel Rufián (6,0%).