La trama de obras públicas del PSOE tenía como epicentro a la sociedad Servinabar. Se trata de la firma de Antxon Alonso que ha aparecido en infinidad de contratos públicos y de la que el propio Santos Cerdán poseía el 45% de las acciones por documento privado. Pues bien, esa sociedad contaba con una serie de tarjetas que eran usadas, entre otros, por Cerdán. Y los cargos son de lo más descriptivos: restaurantes, bodegas, tapas, pisco…

La UCO señala en su investigación todo un listado de "productos bancarios" que "Servinabar ha tenido, y tiene en la actualidad". En ese listado se incluyen "diferentes tarjetas tanto en Bankinter como en CaixaBank". Y, "tras haber realizado un primer análisis preliminar de los movimientos efectuados con las tarjetas, resulta preciso destacar una de ellas, atendiendo a la persona que pudiera haber estado haciendo uso de la misma", afirma la UCO.

"Entre los movimientos de la tarjeta Visa Negocios Crédito de CaixaBank con numeración 4XXXXXXXXXXXXXXX8 —contratada el 04/05/2016 y dada de baja el 18/03/2024— y asociada como tenedor declarado a Antxon Alonso, se han localizado pagos que por sus características y localización del establecimiento que realizó el cargo, pudieran imputarse a Santos Cerdán o su entorno familiar", destaca la investigación.

"Los cargos totales asociados a esta tarjeta ascienden a 33.574 €, registrándose el primer cargo el 20 de diciembre de 2021 y siendo utilizada por última vez el 19 de febrero de 2024 —recuérdese que el 20 de febrero de 2024, un día después, Koldo García fue detenido junto a otros investigados en el marco de las DDPP 65/2023 del JCI 2 de la Audiencia Nacional—", señala la UCO. "Sin ánimo de efectuar un estudio individualizado de cada transacción realizada con la mencionada tarjeta —extremo que se abordará en el pertinente informe sobre la situación patrimonial de Cerdán—, a continuación, se relacionarán diferentes pagos de los que se infiere que el usuario de la tarjeta de crédito pudiera haber sido él o su entorno familiar:

Obran 49 cargos en la tarjeta correspondientes con el restaurante Sazadón por importe total de 7.470 € —entre el 08/02/2022 y el 27/01/2024—. Este restaurante se encuentra ubicado en la calle Gaztambide 44 de Madrid —Madrid—, tan solo a 170 metros a pie de la residencia de Cerdán en ese periodo —calle Hilarión Eslava 32—".

Gastos de Santos Cerdán con la tarjeta de Servinabar.

Los restaurantes se entremezclan con estancias en hoteles: "El 11 de junio de 2022 se efectuó un pago por importe de 188 € en el establecimiento Maquiavelo de Sevilla, otro por valor de 48 € en La Buganvilla de Málaga y un tercero por importe de 37 € en la Vermutería La Clásica de Málaga. El mismo día 11 de junio de 2022 Cerdán y su mujer Francisca Muñoz constan hospedados en el hotel NH Málaga de Málaga.

El 17 de junio de 2022 se efectuó un pago de 204 € en el restaurante El Tigre de Amparo de Sevilla y el 18 de junio se realizó otro cargo de 15 € a la tarjeta en el establecimiento Pisco Tapas de Sevilla. Cabe mencionar que Cerdán consta alojado en el hotel Central Convenciones de Sevilla con entrada el 15 de junio".

Más gastos: "El 1 de agosto de 2022 se pagaron 26 € en el restaurante Olivo de la localidad natal de Cerdán —Milagro, Navarra—. En dicha fecha Alonso consta alojado en el hotel Meliá Castilla de Madrid. * Entre el 3 de agosto de 2022 y el 14 de agosto de 2022 se realizaron cargos a la tarjeta coincidentes con una estancia de Cerdán, su mujer y su hija en la isla de Ibiza".

Gastos de Santos Cerdán con la tarjeta de Servinabar.

Y, sólo por poner algún ejemplo más, "el 3 de agosto se ha localizado un pago de 61 € en el establecimiento Bodega Puerto de Dénia. Ese mismo día, según bases de datos, Cerdán, su mujer y su hija viajaron en ferry desde Dénia hasta Ibiza. Entre el mismo 3 y el 13 de agosto de 2022 se efectuaron 16 pagos por valor conjunto de 1.795 € en diferentes establecimientos de Ibiza".

Finalmente, coincidiendo con el regreso de la familia Cerdán Muñoz en ferry desde Ibiza a Dénia, el 14 de agosto de 2022 se registró un pago por 55 € en el restaurante Saona de Dénia. El 29 de octubre de 2022 se abonaron 14 € con la tarjeta en el establecimiento de Sevilla Lo Nuestro. El día anterior se registró Cerdán en el hotel M.A. Sevilla Congresos de la misma localidad". Y entre "el 6 y el 14 de agosto de 2023, se registraron diferentes pagos en la isla de Tenerife, coincidentes con un viaje de Cerdán, su mujer y su hija. El 6 de agosto se registraron dos pagos con tarjeta por importes de 34 y 153 € en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas.

Gastos de Santos Cerdán con la tarjeta de Servinabar.

Durante la estancia en Tenerife, la familia Cerdán Muñoz estuvo alojada en el hotel H10 Costa Adeje Palace de la localidad de Costa Adeje —Tenerife—, constando la entrada al mismo el propio 6 de agosto. En dicho establecimiento fueron efectuados pagos los días 6 y 7 de agosto por un importe total de 38 €. Adicionalmente, entre los días 6 y 14 de agosto se efectuaron otros 11 pagos con tarjeta en diferentes establecimientos de la isla de Tenerife, ascendiendo el total desembolsado durante el viaje a 1.259 €". Y así, gasto tras gasto, para demostrar que la tarjeta era una tarjeta de gastos gratis para Cerdán y su familia.