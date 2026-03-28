Cuatro periodistas mueren en un bombardeo israelí contra su vehículo en el sur del Líbano

Cuatro periodistas han perdido la vida este sábado como consecuencia de un ataque aéreo perpetrado por las Fuerzas de Defensa de Israel sobre el vehículo en el que se desplazaban por el sur del territorio libanés.

Esta acción se enmarca dentro de la ofensiva militar que mantiene activa el Estado hebreo en la región, cuyo principal propósito operativo es asegurar el control hasta la frontera natural que dibuja el río Litani, una línea divisoria clave que separa la franja meridional del resto del país.

El impacto contra el automóvil tuvo lugar en la localidad de Yezín, situada en el distrito homónimo en la zona central, al norte del mencionado río. Según la información difundida por el diario libanés L'Orient-Le Jour, las víctimas desempeñaban tareas de información en plena zona de conflicto, documentando los movimientos de tropas y las consecuencias de las hostilidades sobre el terreno.

Entre los fallecidos se encuentran el periodista de la cadena de televisión Al Manar, Alí Choeib, y su hijo, que le acompañaba realizando las labores de operador de cámara. Asimismo, el ataque acabó con la vida de Fátima Fatuni, una reportera vinculada a la cadena de televisión libanesa Al Mayadín, y de su hermano, que también ejercía profesionalmente como cámara de televisión.

Los propios medios de comunicación han corroborado públicamente la pérdida de sus trabajadores. El canal Al Mayadín ha sido el encargado de ratificar la muerte de Fatuni, mientras que Al Manar ha hecho lo propio confirmando el fallecimiento de Choeib. Ambas cadenas han divulgado las primeras imágenes del lugar del suceso, en las que se aprecia una columna de humo alzándose desde un coche en una carretera estrecha, rodeada por una topografía boscosa y marcadamente escarpada.

Este trágico balance se suma al de otras víctimas mortales registradas a lo largo de las últimas horas. Los bombardeos de las tropas israelíes han provocado también la muerte de al menos diez personas civiles en distintas ubicaciones. Entre este grupo de fallecidos figuran cinco agricultores de nacionalidad siria que se encontraban en el área, así como cinco profesionales sanitarios que desarrollaban su labor.

El avance del Ejército hacia el río Litani busca establecer una zona de seguridad que aleje la amenaza de ataques con proyectiles desde las posiciones atrincheradas en el sur. Estas operaciones de alta intensidad generan un complejo escenario para la prensa, que asume graves riesgos al tratar de ofrecer una cobertura informativa directa sobre el devenir de las operaciones tácticas y su impacto en la población civil.