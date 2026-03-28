El cambio de hora genera un 'jet lag' de hasta diez días en los niños

La madrugada del próximo sábado al domingo entrará en vigor el tradicional horario de verano en toda España. A las dos de la madrugada los relojes se adelantarán hasta las tres, con lo que se perderá una hora de descanso. Este ajuste, ideado para aprovechar mejor las horas de luz solar, tiene sin embargo un impacto directo en el organismo humano, generando un trastorno fisiológico muy similar al jet lag que sufren los viajeros al cruzar distintos husos horarios.

Los expertos advierten de que este desajuste temporal afecta de forma especialmente intensa a los grupos poblacionales más vulnerables, es decir, a los más jóvenes y a los mayores. Los niños y ancianos son los más sensibles a estas alteraciones, puesto que sus rutinas diarias están mucho más estructuradas y cualquier modificación brusca desestabiliza su descanso. Al respecto, la responsable de la Unidad de Trastornos Neurológicos del Sueño del Hospital Universitario La Paz de Madrid, Milagros Merino Andreu, señala: "El ritmo circadiano tarda 3-4 días en adaptarse (...) Cuanto más pequeño, más inmadurez del reloj biológico central que controla el ritmo circadiano", lo que prolonga el tiempo necesario para volver a la normalidad hasta los diez días en el caso de los menores.

Relacionado Los cinco trucos definitivos para que el cambio de hora no arruine tu descanso

La calidad del descanso es un factor determinante para el correcto desarrollo del cerebro, el crecimiento físico y el equilibrio emocional durante la infancia. Sin embargo, los datos actuales muestran un panorama preocupante en este ámbito. Según las cifras proporcionadas por la Sociedad Española de Neurología, el 25 por ciento de la población infantil no tiene un sueño de calidad. A esta carencia estructural se suma que apenas el 30 por ciento de los adolescentes y preadolescentes mayores de once años duerme el número de horas adecuado para su edad, lo que agrava los efectos del adelanto del reloj.

Aunque los especialistas coinciden en que no se trata de una patología grave, el cambio en las costumbres impacta de lleno en los bebés. Estos desajustes pueden manifestarse a través de dificultad para conciliar el sueño, despertares nocturnos frecuentes o madrugones inusuales. A nivel conductual, es común observar cambios en el apetito, un cansancio evidente y ciertos problemas de concentración en el ámbito escolar. "Les cuesta coger el sueño y un niño falto de sueño (...) está irritable, está inquieto, está inatento, y a veces está somnoliente", ha precisado la doctora Merino Andreu.

Ante esta sintomatología transitoria, los médicos aconsejan paciencia y método. La clave para que el organismo recupere su compás natural reside en la instauración de horarios muy regulares, prestando especial atención a mantener intactas las horas de comer, las de irse a la cama y las actividades extraescolares o sociales. Para minimizar el choque temporal, resulta muy conveniente aplicar rutinas relajantes antes de acostarse. Un baño caliente, la lectura de un libro o fomentar que los más pequeños se duerman de forma autónoma en sus propias habitaciones son herramientas eficaces. Por último, los educadores recomiendan no exigir un rendimiento académico excesivo durante los primeros días de la semana, facilitando así una transición progresiva hacia el nuevo periodo estival.