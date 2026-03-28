Un día después de la reunión de Imanol Pradales con Pedro Sánchez en Moncloa y las nuevas concesiones al Gobierno Vasco, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, reflexiona en una entrevista en La Vanguardia sobre el futuro del Gobierno sanchista y la fecha de su posible final.

Vaquero, en un tono en todo momento conciliador, dice que su partido le ha dejado "claro" al Ejecutivo que "no puede funcionar como si tuviera mayoría". "Muchas veces se llega a las votaciones sin hablar con los grupos lo suficiente o se abusa de los decretos-ley con temas muy variados, alegando la existencia de necesidades urgentes, cuando muchas veces son temas que ya son estructurales, mientras que lo que el Gobierno necesita es tejer acuerdos con las fuerzas que apoyamos la investidura", señala.

"Cuando hay complicaciones es cuando recordamos que tenemos un pacto de investidura. El PNV ya cumplió su parte, y el Gobierno debe ir cumpliendo tanto con el pacto como con otros temas que no están incluidos", dice la nacionalista, que en cualquier caso descarta de plano la hipótesis de apoyar al PP en una moción de censura. "El PNV nunca va a dar apoyo a una ecuación en la que esté Vox", señala.

Sobre la relación con el PP y el reciente encuentro de Alberto Núñez Feijóo con el portavoz del partido, Aitor Esteban, Vaquero señala que dialogan "con todos los partidos a excepción de Vox". "Debemos tener una relación normalizada, y bienvenido sea si el PP quiere tenerla con nosotros después de que hubiera una ruptura a raíz de la moción de censura a Mariano Rajoy", dice la nacionalista, que en cualquier caso quita hierro a la comentada presencia de nacionalistas en un reciente desayuno informativo de Feijóo en Bilbao. "Es parte de una cortesía entre partidos políticos", apunta.

"Porras" sobre Sánchez

En cuanto al futuro de la legislatura, dice que es la "pregunta del millón" y que "incluso se han hecho porras al respecto". Pero no apunta a ningún movimiento del PNV al respecto: "Ya se está viendo que la legislatura puede seguir sin presupuestos, pero el Gobierno tendría más legitimidad con unos presupuestos. En cualquier caso, la legislatura durará lo que quiera Sánchez. Va a ser su elección. Pulsará el botón de la convocatoria cuando crea que electoralmente le salen los números. Y si no le salen, concluirá la legislatura".