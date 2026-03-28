La asesora de Begoña Gómez ironiza con Peinado por mandarla a juicio: "210 minutos en 3 años ¿Eso es malversación?"

La asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Cristina Álvarez, ha presentado un recurso contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de llevar la causa a un jurado popular. En este escrito critica que se le acuse de malversación por haber ayudado a Begoña Gómez "medio minuto al día". "¿Eso es malversación?", señala el escrito.

El titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, dictó un auto el pasado viernes en el que volvía a enviar a la mujer del presidente, Begoña Gómez, y a su asesora a un jurado popular y les citaba para declarar el próximo 1 de abril, Miércoles Santo. La mujer del presidente del gobierno, al igual que su secretaria, ha recurrido la decisión del juez mediante otro escrito.

Así se desprende de un recurso interpuesto por la defensa de Cristina Álvarez, al que ha tenido acceso Libertad Digital, que señala con cierta ironía que "concluimos que, tras un agotador esfuerzo investigador durante dos años, la dedicación de mi patrocinada a tareas privadas que ha logrado acreditar el Juzgado se reduce a" la asistencia a una serie de actos, el envió de unos correos y la presencia en algunas reuniones.

En concreto, el escrito hace referencia en primer lugar a la asistencia por parte de Cristina Álvarez a diez actos a lo largo de ochos años. "Un acto cada nueve meses y medio. En realidad, menos, porque uno fue en fin de semana, otro en domingo, y otro un desayuno en una cafetería", añade para señalar que todo esto se traduce en "menos de un acto al año".

Por otro lado hace referencia al "envío de dos correos relativos a un acto en IFEMA", que según la defensa estarían dentro de sus funciones, y el envió de un total de 21 correos, aportados por el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid Juan Carlos Doadrio, en tres años.

"Si calculamos unos diez minutos para la redacción de cada correo, estamos hablando de 210 minutos en tres años, es decir, 70 minutos al año, o lo que es lo mismo, 11 segundos de dedicación al día", señala el escrito.

Por último se menciona la asistencia a "máximo" cuatro reuniones con las empresas Making Science y Devoteam en el plazo de tres años. De nuevo el escrito sorprende con los cálculos y se explica: "Una reunión y media al año. Con una duración de una hora, hablamos de hora y media al año. Es decir, 15 segundos al día". De esta manera, la defensa de Álvarez explica que su defendida dedicó a las actividades personales "y profesionales" de Begoña Gómez "medio minuto al día".

Begoña Gómez se suma

Por su parte, la mujer del presidente del gobierno también ha recurrido la decisión del juez Peinado mediante un escrito. Tal y como se ha publicado ya en Libertad Digital, el escrito de la mujer de Sánchez insinúa que la investigación del juez podría ser prospectiva ya que los hechos de los que se le acusa no son delito por el simplemente por el hecho de ser la mujer del presidente.

La defensa, encabezada por el abogado y exministro Antonio Camacho señala que debido a que es un juicio muy mediático, el hecho de que el encargado de juzgar los hechos sea un jurado popular puede establecerse un "juico paralelo" que se vea influido por las noticias publicadas en torno a este asunto. De esta manera, la defensa de Gómez solicita la nulidad del auto del juez Peinado.

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