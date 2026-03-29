El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha repasado este domingo su trayectoria al frente de la formación y ha defendido su labor como líder de la oposición frente a las críticas de quienes le acusan de haber endurecido su discurso. En una entrevista concedida al diario La Vanguardia, el dirigente popular ha asegurado que, muy al contrario de lo que señalan sus detractores, la mayor parte de los ciudadanos que se le acercan le piden una mayor contundencia frente a las políticas del Ejecutivo.

"Si usted me acompaña por la calle le aseguro que el 80% de la gente que me para me dice que soy demasiado blando", ha afirmado el político gallego, argumentando que tras haber recorrido todas las provincias de España durante los recientes ciclos electorales, la petición ciudadana más recurrente es que aplique mayor dureza en su labor fiscalizadora contra el actual ejecutivo central de Pedro Sánchez.

Feijóo ha reivindicado su promesa inicial de no basar su estrategia en el insulto, sino en lograr victorias electorales sobre el presidente del Gobierno. En este sentido, ha recordado que a lo largo de las últimas doce citas con las urnas, Pedro Sánchez no ha conseguido imponerse en ninguna de ellas, recayendo los triunfos en formaciones como el PNV o el PSC, pero no en el PSOE a nivel nacional.

Asimismo, el presidente del PP se ha mostrado satisfecho de no haber caído en lo que considera "provocaciones continuas" por parte del jefe del Ejecutivo, a quien ha calificado directamente como un dirigente profundamente conflictivo. Según ha enumerado, Sánchez mantiene enfrentamientos abiertos en múltiples frentes institucionales y diplomáticos: con su propio partido, con el Gobierno, con las Cortes (donde denuncia sus ausencias), con los jueces y con los medios de comunicación.

En el ámbito internacional, Feijóo ha subrayado que la actitud del actual presidente ha derivado en crisis diplomáticas inéditas, recordando que tiene conflictos abiertos con países de América del Norte y del Sur, problemas en el Magreb y Oriente Medio, así como fricciones en el seno de la OTAN y de la Unión Europea. "Nunca hemos tenido un presidente tan conflictivo", ha sentenciado en dicha entrevista.

Por otro lado, el líder de la oposición ha analizado los resultados de las recientes elecciones autonómicas, prestando especial atención a la situación en Extremadura. En este territorio, tradicionalmente considerado como un feudo socialista, ha destacado el profundo cambio sociológico que supone que el 62% de los sufragios hayan recaído en la suma de las fuerzas de centroderecha y derecha.

Ante el escenario posterior a los comicios, Feijóo ha analizado el crecimiento de la formación de Santiago Abascal, señalando que su ascenso no se nutre exclusivamente de exvotantes populares, sino que también logran movilizar a la abstención y atraer a antiguos electores socialistas. Por ello, ha reafirmado su disposición a buscar acuerdos de gobierno con Vox que garanticen la gobernabilidad y el respeto a lo dictaminado por las urnas.

Finalmente, ha reflexionado sobre la predisposición de los electorados a entenderse en coaliciones de índole conservadora. "Es curioso porque hay muchos más votantes de Vox que quieren un pacto con el PP que a la inversa", ha destacado, concluyendo que su objetivo primordial es dotar a las instituciones de estabilidad mediante pactos sólidos, esperando que ninguna formación defraude el mandato otorgado por los ciudadanos.