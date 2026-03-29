Frustran un intento de fuga por un plafón en una cárcel catalana

Funcionarios del Centro Penitenciario Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), han evitado la fuga durante la madrugada de este domingo de dos internos del Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT).

Según han informado la Consejería de Justicia catalana y el sindicato CSIF, los presos lograron salir de su celda manipulando el plafón y accedieron a la planta técnica con palos manipulados y una barra de hierro. Sin embargo, según los funcionarios, una vez en esa zona, "carecían de posibilidad real de evasión".

Fuentes penitenciarias consultadas por Europa Press han señalado que la zona a la que accedieron está ubicada entre el techo de las celdas y el tejado, un espacio que alberga los sistemas de ventilación, seguridad y cableado, y que una funcionaria se percató porque escuchó ruidos y porque otro interno alertó de que había agua en su celda.

Según el departamento catalán, la actuación de los funcionarios permitió detectar el intento de fuga de manera inmediata, activar el protocolo de seguridad y localizar a los dos internos en pocos minutos, de forma que no pudieron culminar la huida.

Una vez localizados, los dos presos fueron retenidos y trasladados de nuevo al DERT, donde se les han aplicado las medidas de seguridad correspondientes, sin que durante la intervención se hayan producido incidentes graves.

Las alarmas no se activaron

El departamento ha señalado que, de acuerdo a los procedimientos habituales en este tipo de situaciones, se ha autorizado el traslado de ambos internos a otros centros penitenciarios.

Desde CSIF aseguran que durante el incidente "los sistemas de alarma no se activaron, constatándose nuevamente que dichos dispositivos llevan tiempo sin funcionar correctamente" y solicitan que se refuercen las medidas de seguridad estructural, que se garantice el correcto funcionamiento de los sistemas de alarma y que se aumente la dotación de personal en los módulos de especial régimen.