Incendio en el puerto de Barcelona: alucinante columna de humo

Un incendio quema este mediodía un camión cargado con contenedores de mercancías en el recinto del puerto de Barcelona, fuego en el que trabajan los bomberos de la ciudad, han informado a EFE fuentes del Puerto y del Ayuntamiento de la ciudad. El fuego, que inicialmente parecía afectar a una nave, arde en un camión estacionado en la zona del puente de Europa, donde estaba a la espera de que se embarcase la mercancía.

El aviso se ha producido antes de las 14:00 horas y los servicios de emergencia, el 112, han recibido numerosas llamadas (concretamente, 76, según este organismo) por parte de ciudadanos alarmados por lo ocurrido. En redes sociales, algunas publicaciones hablan de explosiones. Afortunadamente, y a la espera de que la noticia evolucione, no ha habido que lamentar daños personales. El incendio se ha originado en un remolque en la terminal de cruceros de la compañía Grimaldi.

En el lugar del incendio trabajaron diez dotaciones de los bomberos de la ciudad, para controlar el fuego y que no se extienda a otros contenedores almacenados en esa zona de carga del puerto. Las autoridades portuarias han asegurado que no se han producido heridos. Además, han aclarado que no hay mercancías peligrosas en la zona que pudieran complicar el incendio.

Explosiones de contenedores en el puerto de Barcelona. El humo negro, aparentemente tóxico está llenando el cielo. pic.twitter.com/Hv1W9f2cA0 — Miguel Ángel Almela (@miguealmela) March 29, 2026

La espectacular columna de humo negro provocada por el incendio en el puerto de Barcelona ha sido una de las imágenes más comentadas del suceso. La columna era visible desde el paseo marítimo de la Ciudad Condal, y desde más lejos a medida que ha ido avanzando, y las redes sociales no han tardado en inmortalizarlo desde distintas partes de la capital catalana. Algunas de las publicaciones en plataformas como X, antes Twitter, muestran la sorpresa de los ciudadanos al ver la humareda. Por el momento, las autoridades catalanas desconocen qué ha originado el incendio.