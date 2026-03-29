La denuncia de Bolaños contra Peinado por su interrogatorio en el caso Begoña: "Lo normal sería respaldar al juez"

La denuncia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el magistrado Juan Carlos Peinado tiene todas las probabilidades de caer en saco roto, según han adelantado fuentes jurídicas a Libertad Digital.

Esta semana se ha conocido que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado cuatro de las quejas interpuestas ante el Promotor de Acción Disciplinaria contra el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid. En el aire, han quedado otras dos: la denuncia del ministro, que denuncia "actuaciones absolutamente anómalas" por parte del magistrado; y la formulada por un diputado autonómico de Más Madrid y otro socialista, que le acusaban de haber acordado fuera de plazo a propósito la prórroga de la instrucción de una causa en la que investigaba un delito de malversación contra el dirigente de la EMT para provocar su archivo.

En este contexto, fuentes jurídicas han adelantado a Libertad Digital que la denuncia formulada por Bolaños se aboca también al archivo. A pesar de que el CGPJ ha pedido al Promotor que investigue más acerca de los comportamientos "anómalos" de Peinado, todo parece indicar que ninguno de ellos se encuentra fuera de los cánones judiciales a los que se debe adherir un magistrado.

"Lo normal sería que se respalde al juez", han explicado estas fuentes, que han criticado duramente la campaña de acoso que, desde la izquierda, se ha orquestado contra el magistrado Juan Carlos Peinado. "Queda patente que el PSOE no tiene claro que Begoña Gómez pueda librarse de la condena, por eso se dedica a remover todo lo que puede, a sacar temas personales o que, directamente, son falsos", explica una fuente al más alto nivel jurídico.

La "porquería indecente" contra Peinado

"He visto una cantidad de porquería indecente", sentencian criticando la campaña encarnizada contra el magistrado, que ha seguido patente e incluso se ha intensificado en la última fase de la instrucción. De hecho, la defensa de Begoña Gómez ha vuelto a recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión de Peinado de volver a encauzar el caso para que acabe siendo juzgada ante un jurado popular. En el recurso, achaca a Peinado que la investiga basándose en "meras conjeturas" y solo por ser la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Otras fuentes jurídicas han señalado que el caso del error judicial que conllevó al archivo de la causa contra el exdirector de la EMT de Madrid es algo más complicado. Aun así, han señalado la importancia de que no se le presuponga mala intención a los magistrados cuando estos cometen un "error judicial".

En cualquier caso, estas mismas, han sentenciado que "el hecho de que Bolaños no se sintiese a gusto durante su declaración" en Moncloa ante el juez Peinado, "no es constitutivo de una queja ante el Promotor de Acción Disciplinaria".