Otra encuesta detecta que Sánchez remonta y Vox empieza a desinflarse

El panorama político español experimenta un giro significativo según los datos revelados por la encuesta que publica este domingo el diario digital eldebate.com, elaborada por Target Point. El sondeo señala en sintonía con otra encuesta reciente que la estrategia del "no a la guerra" de Pedro Sánchez estaría dando resultado, de momento, mientras que la tendencia al alza hasta ahora imparable de Vox se habría dado la vuelta.

Según el sondeo, el PP ganaría las elecciones con un 31,7 por ciento de los votos y entre 131 y 133 escaños, una leve caída respecto a las elecciones del 23 de julio pero un punto más que la encuesta publicada por el mismo diario hace un mes. El PSOE, mientras, perdería con un 27,6 por ciento de los votos y entre 112 y 114 escaños, cuatro puntos menos que en 2023 pero dos puntos más que hace un mes.

El pronóstico para Vox es significativo: la formación de Santiago Abascal obtendría un 18,3 por ciento, seis puntos más que en los anteriores comicios y doblaría sus actuales escaños, pero pierde apoyos respecto a hace un mes: dos puntos y casi diez escaños. El diario estima la caída en casi medio millón de votos en un sondeo que llega tras un resultado menor de lo augurado en Castilla y León y en medio de la guerra abierta con los anteriores dirigentes de la formación.

En cuanto a la extrema izquierda, en la UCI según han reflejado las últimas elecciones, el sondeo pronostica también un mal resultado. Podemos solo lograría entre 2 y 3 escaños, dos menos que hace un mes, mientras que Sumar obtendría entre 9 y 10 frente a los 31 actuales. En el caso de la formación de Yolanda Díaz, el diario también detecta un leve repunte frente a la anterior encuesta.