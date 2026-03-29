El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha vuelto a reivindicar este domingo su resucitado "no a la guerra". Lo ha hecho a través de una carta dirigida a la militancia socialista, donde utiliza la actual crisis en Oriente Medio para mostrarse como defensor de la paz y, de paso, cargar contra la oposición y el Estado de Israel.

En la misiva, el jefe del Ejecutivo asegura que dicha consigna es una expresión de la "memoria, dignidad y compromiso" de España. Sánchez presume de que su Gabinete mantiene una "postura coherente y firme", asegurando que hablan claro y no renuncian a sus principios internacionales frente a la escalada bélica.

"El socialismo es, ante todo, humanidad. Es mirar más allá de nuestras fronteras y sentir como propio el dolor de otros. Es no acostumbrarse nunca a la injusticia. Es no resignarse nunca a la violencia", dice Sánchez.

"Los socialistas estamos aquí para esto. Para defender la paz. Para proteger a la gente. Para estar del lado correcto cuando más importa". "Si algo hemos demostrado una y otra vez es que el Partido Socialista no sólo tiene historia. Tiene conciencia, tiene coraje y tiene futuro.… pic.twitter.com/dluoKTeFSF — PSOE (@PSOE) March 29, 2026

El líder socialista no duda en señalar directamente a las potencias occidentales como detonantes del último agravamiento del conflicto. Así, recuerda en su texto que el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel bombardearon Irán, un hecho que, según su peculiar lectura, provocó que el régimen de los ayatolás respondiese atacando a países de su entorno en una espiral de inestabilidad que amenaza a toda la región y al planeta.

Haciendo un claro paralelismo con la intervención en Irak de hace más de dos décadas, el secretario general del PSOE rememora lo aprendido hace 23 años, cuando, a su juicio, un Ejecutivo "da la espalda a su gente y se pliega" a intereses extranjeros. Con esta velada alusión a José María Aznar, Sánchez se jacta de haber estado en aquellas manifestaciones donde millones de personas salieron a la calle para decir "no en mi nombre".

La carta también sirve como plataforma para arremeter contra el resto de formaciones políticas españolas. El presidente del Gobierno contrapone la supuesta valentía del PSOE con la actitud de la oposición, a la que acusa abiertamente de "dudar cuando hay que ser firmes" o de esconderse en la ambigüedad cuando hay que tomar partido.

En el plano internacional, Sánchez alardea de la movilización de su Ejecutivo con Ucrania frente a Rusia y reitera su hostilidad hacia Israel. El político presume de demandar que parase el "genocidio palestino en Gaza" y califica la actual situación de "guerra ilegal" que debe terminar de inmediato.

Finalmente, aprovecha la comunicación con sus bases para sacar pecho de su gestión doméstica. Vincula la política exterior con la aprobación este pasado jueves en el Congreso de los Diputados de su último paquete de medidas, que describe grandilocuentemente como el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea, destinado a blindar a millones de hogares frente a los estragos del conflicto.