Un abogado en el turno de oficio consigue revocar una condena contra una mujer que incumplió su pena inicial

La Audiencia Provincial de Huesca ha revocado la condena contra una mujer acusada de quebrantamiento de condena después del recurso presentado por su letrado, Jorge Piedrafita.

El abogado, conocido por ser el abogado que representa a la víctima del ex Director Adjunto Operativo (DAO), ha señalado que este caso pone de manifiesto la buena labor que realizan los abogados del turno de oficio. De igual manera, tambien ha denunciado la precariedad de este servicio que según él se sostiene por la vocación de los profesionales que la integran.

Según ha podido saber Libertad Digital, en el año 2022 la mujer fue condenada a realizar trabajos comunitarios y parte de estos días que le fueron impuestos los cumplió. Sin embargo, la mujer entendió que ya había cumplido con los días que estaban fijados y nadie le reclamó que aun le quedaban días de servicio comunitario.

Ahora la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Huesca estima el recurso de apelación porque entiende que a pesar de que está probado que la mujer incumplió parte de los días que estaban fijados para trabajos comunitarios, también está acreditado que nadie le recriminó que no continuara asistiendo a su puesto.

Debido a la falta de tipicidad en el delito, esto provoca la revocación de la condena con la libre absolución de esta ciudadana. Además, la resolución de la Sala es firme debido a que no ha sido recurrida ante la Sala II del tribunal Supremo.