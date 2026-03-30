A Óscar Puente ya no le quieren ni sus amigos: el alcalde de extrema izquierda de Zamora amenaza con denunciarle

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido (IU), ha abierto un nuevo frente de conflicto con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al amenazar con interponer un recurso contencioso-administrativo contra su departamento por las discrepancias en las obras de "humanización" de la travesía de la Avenida de Requejo.

Los motivos de la posible denuncia

El principal punto de fricción radica en el desacuerdo técnico y político sobre la ejecución de los proyectos de transformación de las carreteras nacionales que atraviesan la ciudad.

El Ayuntamiento de Zamora ha manifestado su rotunda oposición al proyecto planteado por el Ministerio para la Avenida de Requejo. Guarido considera que la actuación no se ajusta a las necesidades de movilidad de la ciudad y critica la falta de diálogo por parte de la cartera de Óscar Puente. Ante la falta de entendimiento, el alcalde ha señalado que el consistorio está dispuesto a acudir a los tribunales mediante un contencioso para frenar o modificar el proyecto ministerial.

Esta decisión se suma a un malestar acumulado por lo que el gobierno local y otras formaciones consideran un abandono de las infraestructuras zamoranas, incluyendo la falta de plazos para la autovía A-11 y los recortes en los servicios ferroviarios (especialmente en Sanabria).

De relación cordial... a pura tensión

La relación entre Guarido y Puente se ha deteriorado notablemente en los últimos meses. Mientras el alcalde exige una mesa de trabajo para abordar la "guerra de trenes" y las mejoras en carreteras, el ministro ha sido acusado por distintos sectores de la provincia de "ningunear" las demandas de los zamoranos.

Este posible paso por los juzgados representaría la ruptura definitiva del diálogo institucional entre el Ayuntamiento de Zamora y el Ministerio de Transportes en la presente legislatura.

Atrás queda la relación cordial que mantuvieron ambos en el pasado. En los tiempos en que Óscar Puente fue alcalde de Valladolid mientras Guarido ya lo era de Zamora, fue tal su conexión que llegó a enervar a Podemos. Allá por el 2016, el propio Puente salió exultante de la reunión que tuvo con el alcalde de IU en Zamora y afirmó sentirse "honrado y agradecido" por la invitación del Ayuntamiento de Zamora, señalando que "la cooperación en las ciudades conduce a buenos resultados".

Era tal la afectuosidad por aquel entonces que ambos querían unir fuerzas para que las Semanas Santas de Zamora y Valladolid desarrollaran una "política comercial conjunta" en materia de turismo, coordinada por la Junta de Castilla y León. El por entonces alcalde de Valladolid consideraba que ambas celebraciones de la Pasión son "perfectamente complementarias": "Estamos muy cerca y quienes vienen a Zamora pueden visitar la Semana Santa de Valladolid y viceversa. Una promoción conjunta, sin duda, es una buena operación para las dos ciudades, como lo es la cooperación administrativa en materia de contratos".

El buen rollo ha pasado a mejor vida y en la actualidad, a Puente ya lo acorralan hasta los que un día fueran sus amigos. La amenaza de la denuncia del regidor zamorano es el último ejemplo.